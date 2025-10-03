Přemluv všechny? Proč se české elity opakovaně pokoušejí převychovat seniory

Mustr „přemluv někoho“ od té doby používají nejrůznější nátlakové skupiny. Nejčastějším terčem jsou i dnes senioři, protože je to početná skupina obyvatel, která v sobě má dost disciplíny na to, aby chodila volit. Jenže zhusta nevolí podle toho, jak si přejí „elity“. A proto je jim třeba „poradit“.
Před patnácti lety nám herci vysvětlovali, že prarodiče, zejména ti žijící na venkově, jsou postižení, protože mají selektivní paměť a jiné priority než Issová, Mádl a Zelenka. Levice že je špatná, protože například odmítá zavést školné a to „my“ moc potřebujeme. Klip byl vlastně úspěšný, protože po volbách sestavil pravicovou vládu Petr Nečas. Tedy úspěšný… Zkrátka vládla nějaký čas pravice. Nebudeme do toho zabrušovat...
|
Putin mu zavolá a Babiš podlehne. Fialovy výroky jsou pomalu na polstrovanou celu
Letos máme opravdu pestrou nabídku rádců – od herců přes vědce až po politické podnikatele, kteří si založili spolek Štít demokracie. K tomuto přepestrému hlaholu musíme připočítat i „neutrální“ kampaně jako například tu neziskové organizace Díky, že můžem, která všechny nabádá, aby šli k volbám v klidu.
A kdyby někdo váhal, komu to hodit, určitě ho zachrání její volební kalkulačka pro mladé, „která vám pomůže se zorientovat v tématech, která opravdu zajímají generaci Z“. Milí mladí přátelé, kdybyste náhodu nevěděli, co vás opravdu zajímá, skočte si na stránky tohoto spolku, on vám to vysvětlí, a ještě navíc poradí, koho volit.
Že je většina podobných iniciativ otevřenou a demagogickou manipulací, je evidentní. Koneckonců standardní volební kampaň je totéž. Je v pořádku, že se občanská společnost zapojuje do předvolebního boje. Jen kdyby to nebylo rok od roku stále stejné a vlastně nesmyslné.
Lidé, kteří tu vybudovali kapitalismus
Určitě jsou mezi námi senioři, kteří byli přemluvení vnoučetem v roce 2010 a dobře si pamatují, jak to dopadlo. Tu škaredou ostudu, kdy policie zasahovala na úřadu vlády. Vždyť nejsou dementní. Možná to mnohé autory předvolebních apelů překvapí, ale majorita seniorů není ani hloupá, ani dezorientovaná, ba ani nemá tak dominantně selektivní paměť, jak se nám snažili namluvit „mladí umělci“.
|
Fiala v duelu přetlačil Babiše. I díky tomu, že neodpovídal na otázky a pořad spolumoderoval
Pamatují si mnohé, třeba metody komunistické propagandy, které s gustem zneužívaly citového vydírání a strašení. Zatímco v osmdesátých letech se lid děsil nezaměstnaností a chudobou, které by mohl přinést zlý kapitalismus, dnes je v kurzu příchod ruských vojsk. Jeden čeká, že nějaký slovutný aktivista v pátek odpoledne, ještě předtím, než se otevřou volební místnosti, ukáže národu „zvací dopis“ pro Putinovy tanky.
Z hlediska občanského i demokratického je relevance politických rad herců či vědců úplně stejná jako rady mého souseda elektrikáře. Je fajn si je poslechnout, vyměnit si pár argumentů a popřát si navzájem šťastnou volbu. Nic víc.
Štvaní proti těm, kdo nechtějí jít k volbám nebo volí antisystémové strany, je hloupé. Takoví voliči jsou živoucím důkazem selhávání „demokratických“ stran.
A největší pitomost letošních voleb je vykreslování seniorů jako hloupých a zmanipulovaných zoufalců. Vždyť těmhle lidem bylo v roce 1989 třeba pětatřicet či čtyřicet let, oni tu vybudovali kapitalismus, i oni nás dovedli do EU a NATO. Ne, tihle lidé jsou inteligentní a vzdělaní, mají spoustu zkušeností a svrchované právo volit kohokoli. Falešných spasitelů totiž ve svém životě potkali už hodně a mají na ně nos.