Koho sestřelí Piráti? Bát se musí hlavně Vít Rakušan

Kampaň, tak jak ji odstartoval předseda Zdeněk Hřib, není tak konfrontační jako u konkurentů, je spíš inkluzivní, Piráti říkají, že společnost není rozdělena a zdůrazňují, že jako občané máme mnoho společných zájmů. To je přinejmenším změna oproti ostatním stranám.
Jinak samozřejmě sliby nešetří, na prvním místě vidí bydlení a podporu mladých rodin. Asi pochopitelný tah, v souvislosti s faktem, že loví zejména mezi mladšími voliči. Ani Piráti v sobě nenašli dostatek drzosti, aby občanům slibovali digitalizaci stavebního řízení, kterou tak neslavně zpackali. Už slibují jen zrychlení a odstranění zbytečných regulací. Piráti též lákají na snížení DPH na základní potraviny ve spojení s přísnou, až obsesivní kontrolou obchodních řetězců či zpracovatelů potravin. Skeptika okamžitě napadne, že taková kontrola by byla po čertech drahá a jen bůh ví, jestli účinná, ale s volebními sliby si žádná ze stran hlavu moc neláme.
Mocnou zbraní může být pro Piráty boj proti korupci, ten vládní stany pochopitelně nezdůrazňují, ale Pirátům zjevně funguje. Ostatní sliby pak jsou už vágní a neurčité, audit školství a zdravotnictví zní jako čistá slibotechna, nikoli řešení. Změna jednacího řádu sněmovny, slovy kampaně „funkční parlament“, se krásně slibuje z pozice strany, která bude přinejlepším třetí nejsilnější a pokud se její ambice naplní, nebude vládnout. A nebyli by to Piráti, aby neslibovali manželství pro všechny a svobodné „hulení“.
Prvoplánová vypočítavost Starostů
Piráti ožili, oslovují mladší ročníky a mají docela šanci ještě růst. Kdo se musí bát, jsou Starostové. Mají dle výzkumníků nejmenší voličské jádro, jsou typickou stranou druhé volby, zkrátka jsou to béčka, ať již říká předseda Rakušan, co chce. Jejich pověsti v příštích dnech jistě nepřidá u soudu probíraná kauza Dozimetr a dosavadní kampaň byla také nic moc.
Dá se říci, že si Starostové během svého vládnutí systematicky vytvářeli pověst podryvných vyčůránků. Počínaje videoklipem, ve kterém předseda strany jinotajně sliboval, že „mu to řekne“, tedy že se vymezí vůči předsedovi vlády. Co to je? Přiznání neschopnosti. Buď se jako politik dokážu vymezit a dělám to, ale politiku nelze zaměňovat za vyprávění o tom, co chci udělat.
Podobně do ztracena vyzněly debaty „bez cenzury“, když se propíchlo, že se jich účastní spřátelení influenceři, kteří zde inscenují voličské obrácení. Podpisovka se opravdu ukázala podpásovkou, protože těm kandidátům, kteří poctivě a důvěřivě sebrali mezi voliči nejvíc podpisů, vynesla jen nevolitelná místa na kandidátkách. A „dobrá kampaň“, která se inscenovala prostřednictvím marketingově spočítané charity, též nezabrala. Aby bylo jasno, pozitivní kampaň fungovat může, jen z ní nesmí být cítit na sto honů prvoplánová vypočítavost. Starostům se kampaň nedaří a teď na ně ještě nastupují motivovaní Piráti.
Hlas pro opozici
Piráti mohou odloudit Starostům hodně voličů, dost jich mohou také přitáhnout z tábora těch, kteří se zařekli, že k volbám nepůjdou. Možná také pár liberálnějších voličů Spolu odloupnou. Ale i kdyby se jim povedlo dosáhnou kýženého třetího místa, na vládu to nevypadá.
Za prvé, zdecimovaní partneři z vlády ani s osvěženými Piráty 101 hlasů mít nebudou. A dá-li se nějaká koalice předem vyloučit pro naprostý a vzájemný odpor, pak je to ANO s Piráty. Velice pravděpodobně tak každý hlas, který dají voliči Pirátům, bude hlasem pro opozici. Nicméně to nemusí být hlas ztracený, ale to se pozná až za čtyři roky (opoziční mandát lze pohodlně prospat). Piráti mají na své straně stále ještě tu výhodu, že je volič nepovažuje za standardní politickou stranu, tedy partu, která se zaprodá nejvyšší nabídce. I když po volbách 2021 to tak úplně neplatilo.