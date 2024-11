Koalice Spolu má novou kampaň. Připomíná „starou dobrou“ ODS

Extrémně nepopulární vláda nám chce touto formou připomenout, co dobrého udělala a patrně vysvětlit, že vše, co učinila, udělala dobře. Na tuhle kampaň má v únoru navázat jiná, která představí plány do příštího volebního období. Když si uvědomíme, že cílem Petra Fialy je vyhrát volby se ziskem okolo třiceti procent hlasů, čeká Spolu pořádná fuška.

Předvolební hesla jsou od toho, aby přesvědčovala, ale aby též nebudila pochyby, proto je také motto kampaně tautologií, ze které jako by vyplývalo, že to, co koalice Spolu neudělala, prostě nebylo potřeba. Trochu to připomíná předvolební slogan ODS z roku 1996: Dokázali jsme, že to dokážeme. Věta je to sice nevyvratitelná, jen voliči si o tom tehdy mysleli své. Ovšem ani hesla na jednotlivých billboardech nevyvolávají výhradně nadšení. Chlubí-li se Spolu, že otevře 207 kilometrů dálnic, zároveň de facto zamlčuje podíl koaličních stran, tedy Starostů a Pirátů, ti ve vládě rozhodně nehlasovali proti výstavbě dálnic.

Spolu též zamlčuje, že nějaký podíl na tomhle velkolepém čísle musely mít i předchozí nenáviděné vlády. Nebo nám Spolu chce namluvit, že těch 207 kilometrů postavili za tři roky osobně paní Pekarová s pány Fialou a Jurečkou, kterého na poslední chvíli vystřídal předseda Výborný? Česká republika je obecně proslulá hlemýždím tempem výstavby dálnic, takže jakákoli vláda jen a pouze navazuje na své předchůdce.

Pamatujete si, jak dostal Babiš „držkovou“ za podobné jalové vychloubání? Trošku jedovatě Spolu připomeňme, že existují i voliči, kteří dálnice nemají rádi a jejich výstavbu nepovažují za zosobněné dobro. Ale tihle lidé nejsou patrně koalice Spolu hodni.

Vyhýbat se palčivým faktům

Dalším heslem, které má i odvrácenou stranu, je „Zbavili jsme Česko závislosti na Rusku“. Česká republika se, podobně jako další evropské země, odvrátila od surovin z Ruska a částečně se tak zbavila závislosti na východní diktatuře. Jenže odvrácenou stranou téhle „nezávislosti“ jsou extrémně drahé energie, které ničí nízkopříjmové domácnosti a likvidují energeticky náročnou výrobu. Petr Fiala se zajisté nenechá zobrazit na billboardu vedle nápisu „Zavřeli jsme desítky skláren a porcelánek“.

Jako cynický výsměch pak vypadá tvrzení „Snížili jsme deficit o 180 miliard Kč“. Ano, to je možné, nicméně koaliční vláda Petra Fialy zadluží republiku za čtyři roky svého vládnutí víc než předchozí vláda Andreje Babiše po covidu. To je holý a ověřitelný fakt. Asi nemá cenu připomínat, že Babiš měl před covidem i rozpočtový přebytek, to se do propagandy nehodí. Heslo by též mohlo znít: Ušetřili jsme, protože jsme si půjčili jen na škodovku, nikoli na mercedes.

Spolu se snaží jen tak, jak umí a proto se vyhýbá palčivým faktům, které ztrpčují spoustě občanů každodenní život. Inflace nám všem sežrala podstatný díl úspor a přinesla i pokles reálné mzdy, z něhož se většina voličstva stále nevzpamatovala, připomínat mnohým z nich, že jsme si částečně zdražili energie dobrovolně, může být kontraproduktivní. A konkrétními úspěchy, například ve zdravotnictví, kdy opakovaně chyběla na trhu antibiotika pro děti a aktuálně je nedostatek léků na astma či chybí framykoin, se spolu chlubit nemůže.

Obecně platí, že čím bude kampaň abstraktnější, tím méně vyvolá odporu. Možná by aktivisté, kteří chtějí koalici Spolu propagovat v kontaktní kampani, měli dostávat spíš seznam témat, kterým se mají vyhnout, aby voliče nerozčílili.