Porazí Fiala na TikToku Schillerovou? Kampaň bude dlouhá a trudná, protože politici chtějí být vtipní a lidoví

Nechme premiéra jeho komunikačním mágům a doufejme, že to nedopadne jako s nutellou. Opoziční představitelé již na TikToku kašpaří delší čas a komunita, která je živá z propagandy čehokoli, se nám všem snaží namluvit, že zde leží významný faktor podporující vysoké preference ANO.

Petr Fiala @P_Fiala Zlatý míč pro Rodriho mě potěšil. Defenzivní záložníci nebývají pro média a veřejnost takové hvězdy jako ofenzivní hráči. Přitom je jejich význam zásadní. Rodri je mimořádný hráč, rozdílový, jak pro City, tak pro španělskou reprezentaci.



Rozdílový, co to znamená? Mužstvo hraje… https://t.co/hVozsBbu6j https://t.co/iZgCh9WL9K oblíbit odpovědět

Příznivci hnutí STAN fantazírují, na základě mírného vzestupu preferencí, o tom, jak získají pirátské voličstvo a přeskočí koalici Spolu. Trochu to připomíná delirium, kterému podlehl Vít Rakušan kolem Vánoc 2021, kdy sám sebe veřejně zvažoval jako prezidentského kandidáta. Pokud se doufající spoléhají na takřečený volební potenciál, který měří agentury, měli by se podívat na rozdíl skvělého potenciálu před červnovými volbami do Evropského parlamentu a nikterak oslňujícím výsledkem hnutí STAN.

Možnosti hnutí, které nereprezentuje žádnou myšlenku či soudržný světonázor, protože vzniklo za účelem redistribuce daní menším obcím, jsou nekonečné, jako u podobně myšlenkově flexibilního hnutí ANO. Nicméně zatímco hnutí ANO disponuje relativně stabilním voličským jádrem, Starostové je mají velmi slabé, jejich volič je náchylný k dezerci na poslední chvíli. Ambice je hezká věc, ale k jejímu naplnění je dlouhá cesta.

Proškrtat a prostrašit se k zítřkům

Situace je navíc podle průzkumníků zabetonovaná ve smyslu, že voliči opozice se nepřesouvají k vládním stranám a naopak. Vládní uskupení se tedy vlastně přetahují o jeden jediný balík hlasů. Problém je v tom, že někteří voliči koalice, kteří by si spíš nechali useknout ruku, než by „to hodili“ Babišovi, mohou být natolik znechuceni výkonem vládnutí současné koalice, že raději zůstanou doma.

Tuhle volební letargii se ve vládních příznivcích pokoušel rozptýlit prezident Petr Pavel ve svém projevu k 28. říjnu. Jenže co jsou platné apely, když voličům se vládní strany ani nepokoušejí slíbit nějakou změnu svého politického kurzu. Lze tedy čekat, že po příštích vítězných volbách by se nynější koalice opět oddávala řečem o rozpočtové odpovědnosti a zároveň republiku rekordně zadlužovala a doprovázela by to škrty v sociálních výdajích.

Ano, podobné vize, že se lze ke světlým zítřkům proškrtat a vzájemně se k budoucnosti prostrašit, už jsme tu měli, ale voliči je odmítli. Ostatně kdo by chtěl žít v republice, kde vláda mluví, jako by zítra měla vypuknout válka a přímo ostentativně se nezajímá o životní podmínky části populace?

Tohoto úskalí jsou si vědomi i premiérovi marketéři a proto Petra Fialu tlačí do sportovního komentování a TikToku. Jenže to je pouhé šidítko, kterým lze získat někoho hodně povrchního, je-li pravda, že volič Spolu je odpovědný a přemýšlivý, podobné triky jej mohou od účasti ve volbách jen odpudit. Z neideologického pohledu totiž rozdíl mezi vládnutím současné koalice a minulou menšinovou vládou ANO není nijak výrazný (vynecháme-li ovšem „umělecký dojem“).

Pořádný příděl ideologie

Opoziční strany to mají jednodušší, Andreji Babišovi postačí objíždět nadále venkov a moc se neukazovat, aby svými výroky příliš neodpuzoval, a naopak vystrčit do popředí Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou, ti jsou přijatelnější. Levice ví, co chce a co má dělat, takže dohoda mezi Kateřinou Konečnou (Stačilo!) a Janou Maláčovou (Socdem) je pravděpodobná, stejně jako fakt, že do voleb půjdou jako volební strana, aby se nemuseli obávat toho, zda přeskočí koaliční volební hranici do sněmovny.

Neparlamentní opozice zprava to nahlíží podobně, Motoristé a šlachtovci také vytvoří volební stranu. Nemáme zatím jasno jen o tom, zda do klání vstoupí Kalouskovi blaničtí rytíři, kteří mají zachránit vládu a završit demokratickou eschatologii.

Každopádně se menší strany již rok před volbami pojišťují před možností propadnutí hlasů a to je hodně špatná zpráva pro vládní tábor. Jedině díky tomu, že v roce 2021 propadl skoro milion hlasů, se totiž vládní koalice těší ze své sněmovní většiny. Další, pro vládu negativní faktor je věrohodnost, zatímco když po osmi letech v opozici Petr Fiala tvrdil, že mají připravené recepty a postupy na většinu problémů, bylo mu možné věřit. Nyní podobná tvrzení z vládních řad znějí jako čistý sarkasmus.

A tak čekejme s jistotou především pořádný příděl ideologie, čím vyhrocenější a hlasitější, tím lepší. Vláda a jí nakloněná média budou bojovat proti komunistům, populistům, Putinovi, Číňanům, dezinformacím, ale lze se obávat, že to moc nepomůže, leda jako ilustrace přísloví „prázdné sudy nejvíc duní“.