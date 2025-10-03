Extremisti jsou nakonec upřímní. Okamura by vystoupil z EU hned, Sterzik by nás chtěl bezbranné

Například Zdeněk Hřib rovnou napadal své politické konkurenty obviněním, že jsou součástí vlivové operace Ruska, a to na základě článků z médií. Nemá v ruce žádnou analýzu relevantní instituce, ale rovnou hodí ANO, SPD a Stačilo! do jednoho pytle a dělá z nich pátou kolonu Ruska. Pokud někdo považuje Hřibovu pracovní metodu, tedy že na základě několika vybraných článků si nechá vyrobit „analýzu“ a na základě takové „práce s daty“ nařkne konkurenty z vlastizrady, za správnou, nechť mu hodí svůj hlas. Ale je to dost podezřelá metoda, která je jen krůček od likvidace nepohodlné politické konkurence.
Své do tohoto tématu přinesl i Vít Rakušan, kterého velmi podráždilo, když Tomio Okamura před několika dny na ministerstvu vnitra podal návrh na zrušení Starostů a TOP 09. Rakušan se nechal slyšet, že se postará o to, aby Okamurovo podání zůstalo v podatelně. Ne že by měl nápad šéfa SPD šanci na úspěch a bylo by možné, jen tak bez důvodu, zrušit demokratické politické strany, ale zní hrozivě, když se úřadující ministr vnitra kasá, že se postará o to, že nějaké podání skončí v podatelně.
„Národní fronta“ proti zbytku světa
Nebyla to jediná a největší nehoráznost, která v debatě zazněla, slyšeli jsme větší zhůvěřilosti. Ale třeba představa Tomia Okamury, že „vyřeší“ bytovou nouzi tím, že vystěhuje z republiky Ukrajince, je natolik hloupá, nebezpečná a nerealizovatelná, že vyvolává odpor jaksi automaticky a tedy nestojí za zmínku.
Zjevné pitomosti nemá smysl rozebírat, jako například nápady pana Sterzika, který hlásá, že nebudeme-li zbrojit, zastavíme Rusko v jeho expanzi. Když se zároveň odvolává na zkušenosti studené války, je zjevné, že má buď úplně zkreslené informace o minulosti (jak Západ, tak Východ tehdy mohutně zbrojily), anebo nedokáže vyhodnotit realitu a podlehl představě, že po zuby vyzbrojená Moskva se bude zdráhat napadnout bezbranného souseda.
Politici současné vládní koalice vystupovali jednotně spolu s „opozičními“ Piráty a jejich apel na voliče je jednoznačný – kdo nevolí „Národní frontu“, volí Moskvu, takhle jednoduché to ale není. Kdo chce pokračování současné vlády, má volbu pouze mezi třemi subjekty. Kdyby se nakrásně povedlo dosáhnout Vítem Rakušanem vymodlené většiny sto jednoho hlasu, koalice by mohla pokračovat, ale s výrazně jinými poměry sil i programovými akcenty a tedy by mnohé z předvolebních slibů, opět v zájmu zachování pětikoalice, musely být obětovány.
To v opozici je to ještě složitější, hnutí ANO dál sní sen o jednobarevné vládě, která není vůbec pravděpodobná. Koalici by se hnutí nemuselo bát uzavřít jen s Motoristy sobě, ostatní protivládní subjekty dost zapáchají. Navíc potíže šéfa ANO se střetem zájmů a kauzou Čapí hnízdo vznik nové vlády také komplikují. A to, že podle téhle předvolební debaty soudě by v nové sněmovně nemusela být většina pro Babišovo vydání k trestnímu stíhání, situaci nezlepšuje. Představme si na chvilku, že o premiérský post usiluje někdo, kdo se za pomoci poslanecké imunity vyhýbá soudu.
Každý hlas je legitimní
Rituální, tedy utvrzující funkci poslední předvolební debata určitě splnila, rozhodnutí voliči se ujistili o správnosti své volby. Ti nerozhodnutí se nechají buď přesvědčit strašením z jedné či druhé strany, nebo se budou rozhodovat náhodně, podle posledního hnutí mysli, třeba před vstupem do volební místnosti či po něm. Navzdory tomu, že to zní paradoxně, je i náhodná volba legitimní. Protože jaký je rozdíl mezi někým, kdo si vybere náhodně, a někým, kdo propadne bludu, že jeho hlas zabrání tomu, aby se ruské tanky objevily do jara v Brně?
Věřme suverénovi, tedy voličům a jejich kolektivní moudrosti, oni určí poměry sil v nové sněmovně. Na zvolených poslancích pak bude, aby se za nové situace domluvili na vládě, která naší zemi pokud možno prospěje. Poslanců, kteří budou pro naše pevné ukotvení v západních strukturách, může být dle průzkumů i v nové sněmovně dostatek, záleží jen na tom, aby se domluvili mezi sebou a netrucovali.