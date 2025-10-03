„Starý dobrý Babiš“ vs. „starý dobrý Fiala“. Obehrané písničky, lži a nekompetence

Oba politici přednesli argumenty, které jsme slyšeli už před pár dny, týdnem či před měsícem. Pokud sledujete politiku a jste volič či potenciální volič buď Fialovy ODS schované momentálně pod značkou Spolu, nebo Babišova hnutí ANO, což je vlastně značka, pod níž se skrývá nikoliv strana, ale fanklub Andreje Babiše, nedozvěděli jste se nic překvapivého. Školení stranických marketérů absolvovali zřejmě oba politici na jedničku a své kouče nezklamali.
V politice samochvála nesmrdí
V debatě jim šlo většinou o to, sebe pochválit a protivníka pohanět. Na Nově se Petr Fiala chválil za to, co udělala jeho vláda, Andrej Babiš ho zase kritizoval a chválil sám sebe. V politice totiž samochvála nesmrdí. Ostatně jinak by nešlo s některými politiky a zvláště před volbami vydržet v jedné místnosti. Navíc samochvála ani plivání síry na protivníka většinou nejsou nijak sofistikované.
Premiér Fiala se například pochlubil dostavěnými a rozestavěnými dálnicemi. Babiš na to řekl, že stavby připravila jeho vláda a Fiala je jen dokončil. Že premiér pouze stříhal pásky při jejich otevření. Předseda vlády se pochválil, jak jeho vláda investovala, Babiš tvrdil, že investoval on a současné vládní investice jsou jen do zbraní. Aby pak následně řekl, že současný kabinet vlastně do obrany pořádně neinvestuje a vše začala jeho vláda. A tak to šlo pořád dokola.
Došlo samozřejmě i na obvinění ze lží. Zejména Babiš se o to snažil, Fiala se mu zdatně snažil vyrovnat. I obviňování ze zločinů, nepřímého, leč jasného naznačování, že ten druhý je gauner a jeho strana nestojí za nic. Babiš naznačoval, že členové ODS na Moravě těží ze stavby dálnice a zmínil se i o podivné kampeličce, kde má Fiala úspory, Fiala pak poukázal na skutečné vyšetřování a obvinění Babiše ve Francii a v Česku.
Samozřejmě došlo také na ukazování různých grafů. Věc, se kterou kdysi začali politici hnutí ANO a která zaplevelila politické debaty v České republice. Stejně došlo i na klasické utíkání od tématu či fantastické sliby, jako když Babiš prohlásil, že zruší všechny dotace a snížením firemních daní zvýší příjmy státu.
Tvrdí a dynamičtí soupeři
Ale dosti konkrétna. V televizních debatách se vždy hodnotí spíš celkový umělecký dojem než jednotlivé věty. Ostatně v USA právě dojem z vystupování politiků v televizi prý kdysi dokázal ovlivnit i výsledky voleb. Takže jaký byl dojem z obou pánů?
Babiš neprohrával tak okatě jako v předchozí debatě na Primě a oba soupeři byli dosti tvrdí a snažili se být dynamičtí. V tom byl o trochu lepší Fiala, byť to mohlo na někoho působit až moc útočně. Nicméně nebylo to špatné. Babišovi pak škodilo zejména to, že se nedokázal – a to ani na přímou výzvu - svému soupeři podívat do očí a chyběl i oční kontakt s diváky.
Babiš se přitom snažil stavět to role odborníka, možná trochu nudného. Pomůže mu to u nerozhodnutých voličů? Možná, vystupoval totiž tak, že má třeba v ekonomických otázkách jasný plán a sám sebe označoval za ekonoma. A to přesto, že právě tady ukázal slušnou nekompetenci. Ale možná jen zapomněl dodat, že myslel ekonoma socialistického. Fiala na druhou stranu v této oblasti reagoval jen defenzivně a nedokázal pořádně využít situací, kdy Babiš říkal nesmysly. Navíc skalní voliči to Babišovi stejně odpustí.
Zkrátka pro ně to byl starý dobrý Babiš stejně jako pro ostatní starý dobrý Fiala. Tohle jsme ovšem věděli už dávno a nebylo kvůli tomu třeba sledovat televizní debatu. Pokud chceme opravdu lépe poznat podobné politiky, možná bychom se toho dozvěděli víc, kdyby museli před kamerami dělat kliky nebo soutěžit ve vědomostním kvízu či v nějaké dobrodružné show. Aspoň bychom zjistili, jak jsou na tom fyzicky a psychicky a jakou mají výdrž, když - pokud jde o názory - se většinou drží naučených frází a řečnických figur.