Chtějí demokrati ještě demokracii, nebo jsme už zmutovali jen na dvě zaslepené party?

Spíš lze přemýšlet o tom druhém, agresivita je, též vinou sociálních sítí, všudypřítomná, osobní urážky se staly normou politické debaty. Ostatně soudně potvrzená povolená nadávka založená jen na jméně, tedy nejubožejší způsob urážení, je toho důkazem. Tomiu Okamurovi se smí říkat Pitomio, potvrdil to před rokem Ústavní soud. Čemu to pomohlo, demokracii? Ze svobody slova se postupně stává svoboda urážet.
Nemá cenu vypisovat, jaká jména dostávají na sociálních sítích, žumpě veřejné diskuse, naši dva soupeřící volební lídři Andrej Babiš a Petr Fiala. Podobnou nenávistnou rétoriku, je-li beztrestná a stává-li se normou, nelze stupňovat donekonečna, dalším krokem je přímá akce. Určitě je nebezpečnější někoho přetáhnout berlí po hlavě než na něj plivnout, jenže obojí je za hranicí a ukazuje, jak lidé ztrácejí zábrany.
Nesmiřitelně rozdělený národ
Sociologové dlouhé měsíce referují o tom, že politický národ zůstává rozdělený na dva nesmiřitelné tábory a mezi nimi nepřebíhají téměř žádní voliči. Rétorika obou táborů je nekompromisní, vítězství protivné strany líčí jako konec světa. Ani to by samo o sobě nebylo ničím novým ani nebezpečným. Pamětníci si možná vzpomenou na rétoriku před volbami v roce 1998, kdy měla poprvé vyhrát ČSSD a většina médií to líčila málem jako návrat komunistické diktatury.
Dnes jsme v hysterii mnohem dál a co je nejhorší, člověk už si nemůže být jistý, jestli demokraté stojí o demokracii, tedy pravidelné střídání politických subjektů u moci. Troufnu si tvrdit, že nenastane katastrofa a naše milovaná země se nepropadne do pekla, ať již zvítězí Petr Fiala či Andrej Babiš. Vtip je v tom, že oba budou muset vládnout v koalici a ta bude nutně reprezentovat jen část voličů. Přitom racionální politická elita, i v okamžiku, kdy je u moci, by měla mít stále na mysli, že vládne i těm, jejichž program nezvítězil, a měla by na ně brát ohledy. Ne vzdát se programu, ale brát ohledy.
Existují většiny ideologické i většiny pragmatické a nikde není psáno, že jedny musejí být lepší než druhé. Německo například, pod vedením „většiny proti AfD“, kráčí mílovými kroky k destrukci tradičních politických stran a vítězství AfD. „Zachraňování“ demokracie není žádné prostoduché ideologické cvičení, ale složitý a nejistý úkol.
Cosi zde nefunguje
Jakkoli to mnohé může urážet, existuje i nebezpečí plynoucí z opakování Fialovy koalice, ale nemluví se o něm. Kabinet Petra Fialy II by pochopitelně pokračoval v nastavené politice, utrácel za zbraně a ostentativně kašlal na sociální otázky a dlouhodobé problémy. Oponenty by s nově nabytou arogancí označil za dezoláty a pustil by ze řetězu všechny své Foltýny. Spoléhal by na to, že bytovou nouzi, nízké mzdy či erozi zdravotnictví a školství vyřeší neviditelná ruka trhu. Tato politika by mohla za další čtyři roky vyrobit nejsilnější subjekty z SPD a Stačilo!.
ANO je projekt osudově spojený s Andrejem Babišem a v roce 2029 (to mají být příští volby) mu bude 75 let a možná už v politice nebude. Nikde tedy není psáno, že by vládnoucí Fialova většina měla nějakou relevantní demokratickou oponenturu. Vláda ANO, SPD a pseudokomunistů po letošních volbách byla obšírně vylíčena opakovaně a dostatečně hrůzostrašně, tohle nebezpečí nikdo nepodceňuje.
Pokud veřejně připouštíme jen dva relevantní povolební scénáře, tedy buď zachování současné většiny, nebo vládu ANO s extrémními stranami, pak v naší politice cosi nefunguje a demokratům na osudu České republiky vlastně nezáleží. Chtějí mít hlavně pravdu, bez ohledu na následky.