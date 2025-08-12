Spolu musí mít nejlepší bleskovou kampaň za poslední dekády, nebo se dočká opoziční pohody

Představitelé Spolu ujišťují své příznivce, že vše se ještě v dobré obrátí, jakmile začne příští týden velkolepá blesková volební kampaň, která má přesvědčit údajně zejména nevoliče.
Dobrá, lze si představit, že šestitýdenní intenzivní kampaň zasáhne každého, věřme Spolu, že se nasazením vyrovnají opozičním lídrům a že nevynechají ani tu nejmenší obec. Že zmobilizují své příznivce, o tom nelze pochybovat. Ale potřebují vládní strany přesvědčit již přesvědčené? Nikoli, potřebují mnohem víc, letos nelze čekat, že propadne milion hlasů a přihraje opět vládu Petrovi Fialovi.
Před čtyřmi lety strany tehdejší opozice nabízely racionalitu proti chaosu Andreje Babiše. Tenhle slib po vlastním chaosu zopakovat nemohou. Navíc, jak chtějí přesvědčit zklamané, když do budoucna neslibují žádnou zásadní změnu a to ani pouhých metod? Je slib „budeme to dělat stále stejně, ale myslíme si, že to tentokrát dopadne lépe“ skutečně tak lákavý?
Navíc vládní strany absolutně rezignovaly na podstatnou část voličů. Především těch chudších, kteří se necítí dobře a budoucnost v podobě pokračování vlády je děsí právě proto, že s Petrem Fialou zažili bezprecedentní propad životní úrovně.
Větší část svého vládnutí jim vláda spílala do dezolátů, chcimírů či agentů cizí moci, povolala na ně vládního strategického koordinátora, který se zmohl jen na hloupé a agresivní urážení části voličů. Jaké zázračné zaříkadlo pro méně šťastné voliče má Spolu?
Nabídka všeho vs. nabídka ničeho
Vláda část obyvatel soustavně ignoruje, nechce ji oslovit, naopak, spíš ji odrazuje. Proto se opozice nemusí moc namáhat, Andreji Babišovi stačí slibovat všem všechno (učitelům, důchodcům, vojákům…). Ano, politologové, ekonomové i novináři mohou hořce konstatovat, že sliby jsou plané, protože všechny žádná příští vláda splnit nedokáže. Současní vládní politici mohou zlostně poukazovat na populismus opozice. Vtip je v tom, že vládní strany těmto lidem nic nenabízejí a mimochodem také bohapustě lžou a fantazírují, třeba o nízké inflaci či německých platech.
Ale abychom nemířili jen na Spolu, pozoruhodně reagují i Starostové, fakt, že je preference odsunuly až na čtvrtou příčku za Okamurovu SPD, vyprovokoval Víta Rakušana k závazku, že si jeho strana v příští vládě přibere ještě ministerstvo spravedlnosti. No to je tedy bomba, takhle Starostové brzy propadnou ještě více.
Chtějí-li vládní strany podobně pokračovat, prohra je nemine. Obracejí se jen na bohaté spokojené, kterým vyhovuje étos malého státu a pouček o tom, že na chudé musí být přísnost, případně na vyděšené, kteří věří nereálným výhrůžkám, že Putinovo Rusko v nejbližších letech zaútočí na nejmocnější vojenské seskupení na světě. Přidá-li se v kampani „osvědčené“ strašení pomocí billboardů Babiše s Putinem, může opozice finišovat kampaň v úplném klidu.
Spoléhat na jisté voliče stačit nebude
Lze tvrdit, že koalice má své voliče jisté už dnes, ale to je pořád málo. Schází nejen opoziční bonus, ale především nápady. Vždyť prodloužíme-li hospodaření Fialovy vlády do budoucna, čekají nás jen další obří rozpočtové deficity.
Ty však nebudou „rozdány“ důchodcům, protože ti jsou dle vládní argumentace u Ústavního soudu „národohospodářskou škodou“. Ne, Fialův kabinet by raději zadlužil zemi o rekordní částky za zbrojení, přičemž odmítá i diskusi o účelnosti nákupu konkrétních zbraní. Vládní čtyřkoalice hýčká svůj militarismus, na jedné straně chce utrácet za zbraně a přitom tvrdí, že je rozpočtově odpovědná, což se projevuje škrty v sociální oblasti, školství, vědě a výzkumu.
Chce-li vládní koalice udržet většinu, musí nabídnout lidem víc než zbrojení, boj proti dezinformacím a likvidaci sociálních vymožeností v Evropě zcela standardních. Většina voličů totiž nehodlá proplakat příští čtyři roky opět s bezmocným Petrem Fialou.