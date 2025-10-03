Kdo tu není kolaborant? Letošní kampaň tomu výrazu vzala smysl

Ze slova kolaborant se stal výraz, který se v kampani používá při každé příležitosti. Vážně, ironicky či posměšně. Ale tak často a bez rozmyslu, že původní a skutečný význam se podařilo rozložit.
Ty jsi kolaborant a ty taky
„Paní Konečná, vy jste bruselský kolaborant,“ řekl v debatě středočeských lídrů pirát Zdeněk Hřib. „Vy tam sedíte, vy máte víc než čtvrt milionu měsíčně.“ Myslel to samozřejmě ironicky. Poukazoval na to, že lídryně party Stačilo!, jež se netají touhou vystoupit z EU a NATO, si sama užívá lukrativní džob europoslankyně v Bruselu.
Jasně, vůbec nic proti ironii, ale i ta bohužel dokládá, jak slovo kolaborant postupně ztrácí vyhraněný smysl. Kolaborant se dnes používá skoro jako oslovení či povzdech „Ty vole“. To už dávno není urážka ani vulgarita, ale konstatování úžasu. „Ty vole, to je něco…“ se užívá na místě dávného „Člověče, to je něco…“
V září na Slovanském ostrově v Praze varoval premiér Fiala před populisty a extremisty, před hnutími ANO, Stačilo! a SPD. Logicky. Jsou to jeho političtí a ideoví soupeři, ohrožují podle něj tuto zemi. Ale řekl to takhle: „Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země.“
V debatě moravskoslezských kandidátů se zase chytli Lubomír Zaorálek (Stačilo!) a Zbyněk Stanjura (Spolu). Zaorálek Stanjuru označil za „kolaboranta zahraničního kapitálu“, Stanjura Zaorálka za „kolaboranta Ruska“.
Je každá kritika v žoldu Putina?
Připomeňme cosi. Slovo kolaborant je odvozeno z latinského collaboratus, což je neutrální výraz (spolupracovník). Jenže kolaborant už neutrální zdaleka není. Označuje úmyslnou a cílenou spolupráci s nepřátelskou, zejména okupační, mocností, prostě spolupráci s okupanty.
Jako takové mělo smysl za nacistické okupace v letech 1939–1945. Příkladem kolaboranta byl propagandista a člen protektorátní vlády Emanuel Moravec. Za kolaboranty byli pokládáni někteří žurnalisté (kteří šli nacistům přímo na ruku či psali tvrdě protižidovsky) a herci (Baarová).
|
Co s ruskými kolaboranty po volbách? Záleží, kdo nakonec vyhraje
Slovo kolaborant mělo smysl i v měsících po 21. srpnu 1968, když se našli lidé, kteří aktivně spolupracovali s okupační sovětskou mocí. Počínaje autory „zvacího dopisu“, přes ty, kteří se nabízeli pro vznik „dělnicko-rolnické vlády“, až po ty, kteří sovětské (převážně ruské) vojáky vítali a přímo s nimi spolupracovali (třeba vyráběli kolaborantské tiskoviny jako časopis Zprávy).
Odpovídá alespoň něčemu z toho dnešní nálepka kolaborant? Samozřejmě se najdou lidé, kteří tvrdí, že dnešní doba je stejná, ne-li horší. Že „okupace“ Evropskou unií je v lecčems horší než okupace rozhodnutá v Moskvě. Přitom neberou v úvahu, že z té strašné EU se dá vystoupit (jak ukázali Britové, aniž by je pak někdo okupoval), a stejně melou o „bruselských kolaborantech“ či „kolaborantech zahraničního kapitálu“.
Druhá parta zase do zblbnutí varuje před „ruskými kolaboranty“, jako by každý, kdo říká či píše něco kritického, tak automaticky činil v žoldu Putina a přípravy příští ruské okupace.
|
Hádka Konečné a Hřiba o kolaborantech. Řešila se i možná spolupráce s ANO
Kolaborant Masaryk
Kdybychom to vyhrotili, mohli bychom říci, že T. G. Masaryk byl prvních 64 let svého života kolaborantem s Habsburky. Ano, Masaryk byl loajální rakouský občan. Až se začátkem první světové války zlomil nad Rakouskem-Uherskem hůl, odešel do exilu a posléze se stal „tatíčkem“ nezávislého Československa.
Kdybychom to vyhrotili, mohli bychom o Andreji Babišovi říkat, že je kolaborantem hned trojnásobným. Kolaborantem ruským (vyčítá se mu, že nás chce zatáhnout na Východ), kolaborantem mezinárodního kapitálu (podniká po celé Evropě) a kolaborantem bruselským (Agrofert přijímá dotace z EU).
Cítíte, jak je to absurdní?