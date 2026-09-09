Co je na ní nejnápadnější? Nepřekvapivě asi to, jak je centralizovaná, nakolik se točí kolem jednoho muže. Jistě, jde „jen“ o volby obecní a do třetiny Senátu, o něco, co přímo nesouvisí s vládou a výkonem moci ve státu. Přesto byl středobodem (oltářem) startu kampaně premiér Andrej Babiš. Tak či onak to dělají všichni. Nicméně Babiš má smůlu, že leckdo v něm spatří převtělení Kim Čong-una ve zdejších kultivovanějších podmínkách.
Druhou nápadnou věcí je hlavní slogan kampaně: Česko bude zase makat. Ani to není úplné překvapení. Mnozí si připomenou časy, kdy z ANO zaznívala hesla důstojnější (Chceme lepší Česko), ale i ještě méně důstojná (Nežvaníme, makáme).
Tahat gumy do michelinky
Je to dikce, která se odvrací od stylu kampaní v prvních polistopadových dekádách. Odvrací se od dob, kdy se lídři stran i kampaní snažili oslovit „to lepší v lidech“. I když třeba tušili, že je to naivní, drželi se dikce a atmosféry „návratu k normálu“. Do normálu, pod nímž si leckdo vysnil leccos. Někdo návrat k hodnotám masarykovské republiky, jiný „návrat do Evropy“ (z něj se pak stala odpuzující floskule), jiní zase návrat ke slušnosti, prosperitě a sebeúctě.
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To vše bylo myšleno dobře, ač to pak často „dopadlo jako vždycky“, jak řekl ruský premiér Černomyrdin. Jisté je nyní tolik, že hnutí ANO – bezkonkurenčně nejsilnější parta na českém politickém hřišti, stabilně si drží skóre nad 30 procenty, když pro ostatní působí nedosažitelně i laťka 20 procent – razí dikci jinou.
Její klíčové slovo zní „makat“. Může oslovit společnost, které se s oblibou připisuje lenost? Těžko říci od boku, to je téma pro sociology a jejich analýzy. Ale na získávání voličů může stačit už to, že dikce ražená slovem „makat“ působí jako protipól soupeřů – stran občanských, v té či oné míře konzervativních či liberálních. Stran, které se navíc v minulé vládě ukázaly jako značně neúspěšné.
Je to voda na mlýn pro voliče, kteří si libují ve slovních spojeních „makat“, „Česko bude zase makat“ či třeba „tahat gumy v michelince“ (tento výraz se vyskytuje ve webových debatách). Je to dikce známá ze Švandrlíkovy knihy Černí baroni. To v ní poddůstojníci řvou hlášky typu „Jedu, Kefalín, jedu“, „Makat, soudruzi“ apod. V ní se říká „tahat gumy do michelinky“ na adresu lidí, kteří prý potřebují převychovat. Lidí, kteří jsou dnes cejchováni na „libtardy“.
Tomu voliči ANO a ještě víc SPD rozumějí. Je to dikce těch, kteří v éře skutečných „černých baronů“ často měli navrch. A teď mohou mít pocit, že jejich společenské zneuznání končí, že s úspěchem hnutí ANO mají silné politické zastoupení.
Aby se lidé nebáli vyjít na ulici
Toto sděluje – přímo, v narážce či podprahově – ostrá volební kampaň hnutí ANO. Z plakátů i obrazovek na základně hnutí přísně hledí tvář Andreje Babiše. Na fotografiích vidíme jeho čepici „trumpovku“ s nápisem Silná Praha. Od kandidátů na primátora Prahy i Brna zaznívají prakticky stejné argumenty.
„Chci město, kde se lidé nebudou bát pouštět své děti ven nebo jet večer MHD.“ Chci město, „kde bude fungovat doprava a člověk se v noci nebude bát jít po ulici“. Hádejte, který výrok kandidáta ANO je z Prahy a který z Brna? Ve skutečnosti znějí jako opsané od německé AfD a ta je s tím sakra úspěšná, že.
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Senátorka ANO Jana Mračková Vildumetzová chce zase provětrat Senát: „Slýchám, že horní komora je pojistkou demokracie…, ale realita je úplně jiná. Za čtyři roky vlády Petra Fialy Senát zamítl jen jeden jediný zákon.“ Co tím chce říci? To jako že když posílí senátní klub ANO, horní komora pak bude zamítat více zákonů Babišově vládě?
Leckomu to vše může znít podivně. Stavět kampaň na vůdcovském principu a slovu „makat“. Ale pozor, zřejmě to mají dobře promyšlené. Možná jsou voliči natolik zklamaní bývalým establishmentem (někdo by dodal: a natolik zblblí), že právě na to poletí.