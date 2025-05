Stanjurova kampaň: Stěžujte si jinde, vláda to dělá skvěle, ale stejně prohrajeme

Začal pirát Ivan Bartoš, který tvrdí, že z plánovaných 40 miliard korun stát vyplatil postiženým jen desetinu a obvinil ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) z toho, že peníze využívá na ucpávání děr v rozpočtu. „Je na místě se ptát, kde je těch zbylých 36 miliard,“ říká Ivan Bartoš.

Celkem pochopitelně se přidává i opozičnice Alena Schillerová (ANO), která chce tuto problematiku zařadit do programu sněmovny. „Podle výroční zprávy Národní rozpočtové rady celých 14 miliard korun vláda sebrala a v tajnosti použila na něco úplně jiného,“ uvedla Schillerová.

Vládní sebevražda

Ale abychom ministerským byrokratům nekřivdili, podstatný díl viny na špatné komunikaci nesou vládnoucí politici. Myslíte, že se ministr financí snaží situaci nějak řešit, že vystoupil, podobně důrazně a jasně veřejnost seznámil se svým pohledem na problém? Nikoli, a to přesto, že se má čím hájit, například tím, že pomoc nebyla plánovaná jen na jeden rok a že může být ještě využita. Dále může ministr Stanjura poukázat na svůj spor s hejtmanem Moravskoslezského kraje (z hnutí ANO), kterého obviňuje z toho, že kraj postiženým odmítá vyplácet pomoc ze svého rozpočtu a chce, aby vše platil výhradně stát.

Mohl to být normální spor, ale v podání pana Stanjury a spol. je to zase jen vládní sebevražda, když si člověk uvědomí, že voličku, která si mu v rámci kontaktní kampaně stěžovala, že vůbec žádnou pomoc neobdržela, odkázal na kontrolní výbor opavské radnice, tedy vlastně do lampárny. Tohle není dobrá práce s voliči. Navíc kudy ministr Stanjura chodí, tudy trousí poraženecké řeči o tom, jak to v Moravskoslezském kraji prohrají. Asi jí málo Fialových „pilulek vítězství“.

Zkrátka politik Stanjura, který je lídrem, nebojuje o voliče ani ve „své“ Opavě a domnívá se, že jej budou volit jen proto, že prohlásil: „Babiš sem jezdí, já tady žiju.“ To je velmi nerozumné. Z toho, jak se k věci staví vláda, si voliči v postižených krajích odnesou dojem, že kabinet někde zašantročil desítky miliard, které původně slíbil lidem postiženým povodní. Tento způsob kampaně vlastně voliče utvrzuje v dojmu, že vláda je arogantní a nejedná poctivě.

Kampaň se teprve rozjíždí, možná někdo panu ministrovi vysvětlí, jaké typy reakcí mohou voliči vnímat coby aroganci, a vyvaruje se jich. Také mu možná poradí, aby byl méně pravdomluvný a nepřipouštěl porážku už před volbami.

Prováhaný začátek

Chování a rétoriku ministrů lze změnit, ale vládní výsledky už jsou dané. Takže pokud například Ústavní soud rozhodne o předčasných důchodech, které může opravdu „shodit“, protože procedura nebyla vůbec standardní, nebo o platech ústavních činitelů, na které si stěžují soudci a kterým pravděpodobně vyhoví, vládní kampaň to znatelně poškodí. Po takových verdiktech by nemohl ani premiér Fiala tvrdit, že vládne příkladně a má splněno na 93 procenta.

Vládu dohání počáteční nicnedělání, prováhala kvůli prezidentu Pavlovi víc než rok. Nechtěla dělat nepopulární kroky před volbou prezidenta, aby zvýšila šance svého kandidáta. V reakci na následný nedostatek času si zvykla na obcházení pravidel legislativního procesu i politických vyjednávání (tripartita), což ve spojení s hysterickou rétorikou o ochraně demokracie nepůsobí dvakrát věrohodně.

Nyní, čtyři měsíce před volbami ministr financí radí rozhořčené voličce, aby se obrátila na tu samou radnici, která ji dosud odmítala cokoli vyplatit. Možná by mohl ještě přihodit pár osvědčených vládních receptů, že se paní měla lépe učit, anebo aby si vzala dva svetry.