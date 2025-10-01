Falešný apel. Opravdu někomu chybí více žen v politice?

Petr Kolman
Úhel pohledu   14:00
Jako před každými volbami se objevuje evergreen. Údajně máme málo žen v politice. Prý se mají preferovat. To však neplatí, pokud provládním politikům a liberálním feministkám někdo odpoví, že chce v politice více maláčových, schillerových, bobošíkových, maříkových, šafránkových, volfových, anebo dokonce konečných. Takže vidíme, že jde v principu o hodnotu relativní a nikoliv absolutní.
V Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Na dolní straně...

V Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Na dolní straně Václavského náměstí se sešlo několik desítek příznivců, ale i odpůrci. Na snímku předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová, lídr hnutí Daniel Sterzik a šéfka komunistů Kateřina Konečná. (13. září 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
Alena Schillerová (16. září 2025)
Jana Bobošíková
Šéfka komunistů Kateřina Konečná při představení programu Stačilo! v Ostravě
Nicméně povznesme se nad tyto žabomyší spory a zamysleme se obecněji.

Síla slabých žen – kvadratura kruhu

Moderní silná nezávislá žena zvládne všechno sama – dokud se to hodí. Jakmile přijde průšvih, mění se v oběť toxického manipulátora či patriarchální společnosti. Síla i bezmoc? Podle potřeby.

Moderní doba nám dala spoustu krásných vynálezů – chytré telefony, sójové latté s meruňkovým dipem, veganské burgery a fenomén „silné nezávislé ženy“. To je bytost, která si poradí se vším. Umí sama postavit skříň z Ikey či opravit traktor panu Jurečkovi, vydělá na dovolenou na Bali a ještě u toho stihne feministický podcast a upést avokádový dort s trpaslíky. Muže nepotřebuje, protože přece zvládne všechno sama.

Tedy… až do chvíle, než přijde průšvih. Pak se najednou karta obrátí. Z bojovnice za rovnoprávnost se během pěti minut stane bezbranná oběť toxické mužské společnosti.

„Já za nic nemůžu, on mě úplně zmanipuloval!“ slyšíte s vážnou tváří od té, která ještě včera hrdě prohlašovala: „Na tohle mám právo a na tohle taky!“ – a dnes? „Já jsem jen oběť patriarchátu, já jsem nevěděla to či ono, já jsem chudinka…“

Urážet ženy je ubohé i v politice. Je snad plus, že se to děje stranicky vyváženě?

Toxická maskulinita hory přenáší

Kouzlo „silné nezávislé ženy“ spočívá v tom, že odpovědnost je volitelná funkce, kterou si zapíná a vypíná podle potřeby. Když to přináší výhody – kariéra, svoboda, peníze, sociální status – tak je silná a nezávislá.

Pakliže však přijde problém – dluhy, rozchod, exekuce, insolvence, špatná volba partnera – tak za vše mohou toxičtí chlapi, maskulinita, patriarchát, zlé mužské právo, osud… Prostě všechno možné, jen ne ona.

Samozřejmě – skuteční manipulátoři existují. Jenže když se ta nálepka začne lepit na každý nevydařený vztah a každé nepovedené rozhodnutí, stává se z ní jen univerzální výmluva.

A hlavně – zlehčuje to situace žen, které jsou opravdu oběťmi. Protože v moři instagramových lamentací o toxických expartnerech a zlé mužské společnosti pak zaniká skutečné utrpení.

Faktická nezávislost ale nespočívá v tom, že si z práv a povinností vybírám jen to, co se mi hodí. Nespočívá v tom, že jsem hrdinka, když se daří, a chudák Popelka, když se nedaří.

Skutečná síla znamená říct: „Ano, tohle jsem udělala já. Možná blbě, ale moje rozhodnutí.“ A vzít si to na triko – bez hledání obětního beránka.

Když politice vládnou ženy. Které stály v čele státu? I o tom je nová kniha

Zpátky k politice. Pakliže by to pro ženy bylo evolučně, ekonomicky a sociálně výhodné, již dávno by ovládly parlamentní, vládní i další významné politické funkce. Nota bene žen je v populaci i mezi voličstvem více, tak by muže hravě přehlasovaly, i bez pomoci a rad různých neziskovek.

A propos, proč když někdo dnes v Česku moralistně volá po více ženách v politice, tak v tom cítíme, že spíše přízemně říká: Volte ženy z naší strany/hnutí. Anebo „nekoalice“, nicméně to by byl námět zase na jinou písničku…

