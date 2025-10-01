Falešný apel. Opravdu někomu chybí více žen v politice?

Nicméně povznesme se nad tyto žabomyší spory a zamysleme se obecněji.
Síla slabých žen – kvadratura kruhu
Moderní silná nezávislá žena zvládne všechno sama – dokud se to hodí. Jakmile přijde průšvih, mění se v oběť toxického manipulátora či patriarchální společnosti. Síla i bezmoc? Podle potřeby.
Moderní doba nám dala spoustu krásných vynálezů – chytré telefony, sójové latté s meruňkovým dipem, veganské burgery a fenomén „silné nezávislé ženy“. To je bytost, která si poradí se vším. Umí sama postavit skříň z Ikey či opravit traktor panu Jurečkovi, vydělá na dovolenou na Bali a ještě u toho stihne feministický podcast a upést avokádový dort s trpaslíky. Muže nepotřebuje, protože přece zvládne všechno sama.
Tedy… až do chvíle, než přijde průšvih. Pak se najednou karta obrátí. Z bojovnice za rovnoprávnost se během pěti minut stane bezbranná oběť toxické mužské společnosti.
„Já za nic nemůžu, on mě úplně zmanipuloval!“ slyšíte s vážnou tváří od té, která ještě včera hrdě prohlašovala: „Na tohle mám právo a na tohle taky!“ – a dnes? „Já jsem jen oběť patriarchátu, já jsem nevěděla to či ono, já jsem chudinka…“
Toxická maskulinita hory přenáší
Kouzlo „silné nezávislé ženy“ spočívá v tom, že odpovědnost je volitelná funkce, kterou si zapíná a vypíná podle potřeby. Když to přináší výhody – kariéra, svoboda, peníze, sociální status – tak je silná a nezávislá.
Pakliže však přijde problém – dluhy, rozchod, exekuce, insolvence, špatná volba partnera – tak za vše mohou toxičtí chlapi, maskulinita, patriarchát, zlé mužské právo, osud… Prostě všechno možné, jen ne ona.
Samozřejmě – skuteční manipulátoři existují. Jenže když se ta nálepka začne lepit na každý nevydařený vztah a každé nepovedené rozhodnutí, stává se z ní jen univerzální výmluva.
A hlavně – zlehčuje to situace žen, které jsou opravdu oběťmi. Protože v moři instagramových lamentací o toxických expartnerech a zlé mužské společnosti pak zaniká skutečné utrpení.
Faktická nezávislost ale nespočívá v tom, že si z práv a povinností vybírám jen to, co se mi hodí. Nespočívá v tom, že jsem hrdinka, když se daří, a chudák Popelka, když se nedaří.
Skutečná síla znamená říct: „Ano, tohle jsem udělala já. Možná blbě, ale moje rozhodnutí.“ A vzít si to na triko – bez hledání obětního beránka.
Zpátky k politice. Pakliže by to pro ženy bylo evolučně, ekonomicky a sociálně výhodné, již dávno by ovládly parlamentní, vládní i další významné politické funkce. Nota bene žen je v populaci i mezi voličstvem více, tak by muže hravě přehlasovaly, i bez pomoci a rad různých neziskovek.
A propos, proč když někdo dnes v Česku moralistně volá po více ženách v politice, tak v tom cítíme, že spíše přízemně říká: Volte ženy z naší strany/hnutí. Anebo „nekoalice“, nicméně to by byl námět zase na jinou písničku…