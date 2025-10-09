Věneček uvitý z volebních lístků

Začnu tím, že mi užívání zdrobněliny „lístek“ pro papír formátu A4 přijde neadekvátní. (Řekl by snad někdo, že Adam s Evou si po konzumaci inkriminovaného plodu zakrývali intimní partie „fíkovými lístky“ – a ty přitom celkovou velikostí plochy za formátem A4 zřetelně zaostávají?) Je to přitom relativní jazyková novinka: za Rakouska se užívalo pouze spojení bez zdrobněliny, za první republiky se obě formy užívaly – jak zní odborný termín – promiskue (ale třeba Josef Lada, když vytvářel předvolební plakáty, používal v textech hesel výhradně nezdrobnělou formu „volební list“) a až v dobách kandidátek Národní fronty se „volební lístek“, pochopitelně včetně toho jednotného čísla, plně prosadil.
A teď tedy k těm letošním volbám (přičemž se rovnou omlouvám za pragocentrismus – soubory volebních podkladů z jiných obvodů se mi nedostaly do ruky).
Začnu tím, jak kandidáti popisovali svou profesi: zde najdeme od spojení stále nezvyklých, leč kvůli komplexnosti současného života (asi) nezpochybnitelných (pan Abstraktnínovák o sobě sděluje, že je „zdravotní sestra“), přes výrazy, s nimiž se sice mnozí voliči asi setkali poprvé, ale jejichž význam si víceméně snadno odvodili (“mikroskopista“, „startupista“), po údaje málo srozumitelné, a to buď pro neúplnost (uvedení pouhého „specialista“ či „zastupitel“ bez další specifikace je informačně vykotlané do dunivé prázdnoty), pro nejasnost (co asi tak může být „stratég umělé inteligence“?), nebo proto, že jde o výrazy ryze cizojazyčné (“expert web content manager“, „meme producent“ či „allrounder“), nebo dokonce – jak se mi alespoň zdá – nepovedeně angločeské (“Enterprise Architekt“).
Ožehavou kapitolou je jako vždy přechylování. Zde nám uchazečky o parlamentní křesla nabídly širokou škálu od náležitě přechýlených příjmení, ale mírně překvapivě nepřechýlených profesí (paní Abstraktnínováková tak může být např. „metodik“, „pedagog“, „bankéř“ nebo „důchodce“) až po jazykově podstatně méně ústrojný případ opačný, kdy paní Abstraktnínovák je „geoinformatička“, „analytička“, „manažerka“ atd. Nepřechýlené příjmení pak osobně pokládám za jazykově i jinak nečekané zejména u politického hnutí, jež se při každé příležitosti halasně hrdobí češstvím.
Dalším dosti rozsáhlým problémem jsou – trochu ovšem nudné – chyby v pravopise. Začínají u používání (či nepoužívání) mezer mezi slovy, zejména ve výrazech obsahujících procenta (“dvacet procent“ jsou dvě slova, takže je potřeba psát s mezerou „20 %“, „dvacetiprocentní“ je slovo jediné, a jeho náležitá krátká forma tak je „20%“), ale i jinde (psaní „(post) komunistický“ s mezerou má jediné možné čtení, totiž že jde o – bůhvíproč uzávorkovaný – post, který zastával nějaký komunista).
Nečekané je i užívání velkých písmen: zde se bohužel nemohu vyhnout uvedení konkrétního názvu „Koruna Česká“, kde by pravopisně náležitě mělo počáteční písmeno druhého slova být malé (na čemž nic nemění ani fakt, že pravopisně vadný název je uveden i v rejstříku politických stran ministerstva vnitra). Více typů pravopisných hříchů spojuje ve svých údajích kandidátka, jež uvádí, že je „předsedkyně Česko-Slovensko Nizozemské obchodní komory“. A pravopisnou perličkou je i to, že předseda Společnosti Willyho Brandta uvádí, že jde o „Společnost W. Branta“…
Různých drobností by se našlo ještě pěkných pár, leč zdá se mi, že uvedený výčet je již dostatečný k tomu, aby člověk opustil naivní představu, že o parlamentní křeslo se ucházejí ti nejlepší z nejlepších z nás (nebo přinejmenším představu, že těmto nejlepším stojíme my obyčejní za námahu spojenou s užitím kultivovaného jazyka).
A to nezmiňuji jiné a ještě daleko podstatnější rysy mnohých z těch kandidujících – a nezřídka i zvolených – osobností.