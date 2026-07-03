Volební právo pro šestnáctileté navrhované TOP 09 je populismus, stejně jako tomu bylo v historii

Marek Hudema
Komentář   18:00
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Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně (23....

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně (23. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. (3....
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně (23....
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vystoupil na tiskové konferenci k...
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vystoupil na tiskové konferenci k...
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Politici TOP 09 navrhli, aby do zastupitelstev měst a obcí mohli volit lidé od 16 let, tedy, aby se snížil věk pro výkon volebního práva. Obhajují to tím, že od 16 let je možné pracovat a platit daně. Kritici tvrdí, že jde o nesmysl a populismus. Ano, o populismus jde. Jde jednoznačně o snahu získat hlasy, a to nejlépe v komunálních volbách.

Není to nic nového, tak to dělali často i politici v minulosti. Například v 19. století, když se volební právo postupně rozšiřovalo na nemajetné. Tehdy někteří kritici tohoto kroku tvrdili, že se tak někteří politici snaží získat náklonnost budoucích voličů, a měli pravdu.

A zároveň varovali, že rozšíření volebního práva pro nemajetné povede k vládě davu a k iracionální politice. Moderně řečeno, k vládě populistů. Mimochodem, možné emotivní chování v politice bylo jedním z důležitých argumentů proti volebnímu právu žen.

Souhlasíte s návrhem TOP 09, aby do zastupitelstev měst a obcí mohli volit lidé od 16 let?

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Nejen v obecních volbách

Někde skutečně vedlo rozšíření volebního práva k nástupu nebezpečných populistů, ale spíše až po nějaké době. Zpočátku z rozšíření volebního práva profitovali „tradiční politici“, byť u nich často hrál velkou roli nacionalismus až xenofobie. Stačí si vzpomenout na britský jingoismus. Z překreslení volební obvodů a z rozšíření volebního práva například ve Velké Británii těžili liberálové, z hlasovacího práva málo majetných, a nakonec i nemajetných mužů v Rakousku-Uhersku sociální demokracie.

Zkrátka, noví voliči často volili strany, které jim zajistily volební právo a které podle nich i tím zastupovaly jejich zájmy. Na to TOP 09 zřejmě sází. Jenže v tom případě by snížení volebního věku mělo platit nejen v obecních volbách. Pokud výhledově snižovat věk pro výkon volebního práva, pak je třeba to udělat všude. Jsou pro to totiž i racionální důvody, především demografické, nikoliv však placení daní.

Vyrovnání extrémů

Populace na Západě totiž stárne a volí si pochopitelně do vrcholných postů většinou poměrně staré politiky. U nás je už nyní skoro polovina voličů ve věku nad 50 let a podle demografických projekcí to bude v roce 2101 více než 67 procent, 40 procentům voličů bude přes 65 let a oproti současnosti se zvýší i podíl velmi starých lidí.

Populismus TOP 09? Ten není špatný, ten demokraty zahřeje u srdíčka

Mladým se asi nebude dobře žít ve společnosti, která je celkově poměrně stará, a kde staří voliči dominantně určují její priority. Vždyť už teď je na Západě politická vlna, kterou vedou lidé, kteří se vracejí ke „starým osvědčeným věcem“ a nemají moc pochopení pro moderní technologie a někdy ani pro budoucnost státu.

Mladší voliči sice nemají tolik zkušeností a jsou často impulzivní, ale staří lidé zase mají jiné problémy, třeba s používáním moderních technologií či s umanutostí a lpěním na starých zvycích. Takže si nemají příliš co vyčítat. Snížení věku pro účast ve volbách by proto mohlo oba tyto extrémy vyrovnat. Což může být někdy v budoucnu přínosné bez ohledu na to, že za návrhem na změnu volební hranice je populismus a sny některých politiků o získání hlasů mladých.

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