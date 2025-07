Politici by si neměli hrát se snižováním věku voličů

Ohání se vznešeným argumentem, že to slíbil a že to sníží demokratický deficit systému, tedy, že čím více lidí přijde do volebních místností, tím bude výsledek spravedlivější a vybráni budou ti, které voliči opravdu chtějí.

Trochu však jako většina politiků, kteří podobné téma vytáhnou, pozapomněl říct, že mu v poslední době ukrutně spadly preference. V oblibě ho má jen kolem 23 procent Britů a on se začíná bát o budoucí labouristické vlády. Sází tak na předpoklad, že mladí mají srdce „nalevo“ a většina z nich by hodila hlas jeho straně.

To se teprve uvidí, jisté je, že Brity příliš nepřesvědčila jeho ekonomická, migrační ani zdravotnická politika. Je proto otázka, jestli by ho pár tisíc náctiletých u voleb zachránilo.

Na druhou stranu aspoň otevřel zajímavé téma, na kterém se nemohou shodnout ani politologové. Má se rozšířit počet lidí, kteří budou volit? Nebo se naopak má zúžit a starší lidé třeba nad 85 let mají ztratit volební právo, protože už nerozumí světu? Tato druhá možnost je samozřejmě hloupá, není možné sebrat svéprávnému člověku volební právo, jak by si přáli někteří progresivisté.

Ale je možné se zamyslet nad rozšířením hranic volebního práva. Ve většině zemí, až na výjimky, kterých je však stále více, se volí od 18 let. Ten věk vyjadřuje přechod k dospělosti. Proč to však není 17 let? Je mezi tím takový rozdíl? Zkrátka číslo osmnáct je spíš určené a zažité, dala by se za něj dosadit i sedmnáctka.

Jenže pomohlo by to určitě demokratičnosti systému, kdyby přišlo k volbám pár tisíc nových voličů? Neměli by pak taky dostat možnost pít alkohol či řídit auto? V Americe třeba mají řidičák od šestnácti, ale pijí až od jedenadvaceti.

A jsou vlastně lidé v sedmnácti letech dost zralí? A jsou zralí v osmnácti? A nevolili by jen někoho, na koho ukážou rodiče, nebo naopak jejich oblíbený tiktoker? Otázek je víc než odpovědí. Snížení volebního věku však nesmí být lékem na to, když vám klesají preference u voličů.