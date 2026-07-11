Především není zřejmé, proč by se měla věková hranice snižovat pouze u komunálních voleb. Pokud je šestnáctiletý občan dostatečně vyspělý k tomu, aby spolurozhodoval o správě své obce, proč by nemohl rozhodovat také o složení Poslanecké sněmovny, krajského zastupitelstva nebo Evropského parlamentu? A pokud naopak není dostatečně vyspělý pro volby celostátní, proč má být zralý právě pro volby obecní?
Trapné podceňování komunálek
Citované rozlišování postrádá přesvědčivé ústavněprávní zdůvodnění.
Mimoděk navíc vytváří dojem, že komunální volby jsou jakýmsi méně významným testovacím prostorem demokracie. To je ovšem zásadní omyl.
Právě na obecní úrovni se rozhoduje o otázkách, které občané pociťují každý den, mj. o školách, místních komunikacích, veřejném prostoru, územním plánování, dopravě či sociálních službách. Komunální politika opravdu není druhořadou disciplínou. Naopak bývá občanovi nejblíže. Komunální politika opravdu není „méněcenná“.
Se snížením věku nelze dnes souhlasit
Bez vytáček: osobně se snížením volebního věku nyní nesouhlasím. Nikoli proto, že bych podceňoval mladou generaci. Výjimky jsou obdivuhodné a leckterý/á šestnáctiletý/á svým přehledem převyšuje mnoho dospělých. Právo však nevychází z výjimek, nýbrž z obecně platných pravidel a hypotéz. Zákonodárce musí mj. vycházet z typické míry rozumové, psychické i sociální vyspělosti dané věkové kategorie, nikoli z jednotlivých mimořádně zralých případů.
Ještě důležitější je však jiná okolnost. Právní řád musí tvořit logický celek. Jednotlivé instituty na sebe navazují a nelze je měnit izolovaně.
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Populismus TOP 09? Ten není špatný, ten demokraty zahřeje u srdíčka
Volební právo není obyčejným oprávněním. Jde o jedno ze základních politických práv garantovaných ústavním pořádkem. Jestliže český stát prohlásí šestnáctiletého člověka za natolik zralého, aby spolurozhodoval o výkonu veřejné moci, vysílá tím jasný signál o jeho občanské odpovědnosti.
Dvojí metr?
Potom je ovšem nesnadné současně konstatovat, že tatáž osoba je natolik nezralá, aby vůči ní právní řád uplatňoval výrazně mírnější režim správního (přestupkového) trestání i trestního práva právě z důvodu nedostatečné vyspělosti.
Současná úprava mladistvých stojí na myšlence, že osoby mezi patnáctým a osmnáctým rokem věku dosud nedosahují plné psychické a morální vyzrálosti. Tento předpoklad se promítá do ukládání sankcí i do celkové filozofie zacházení s mladistvými pachateli.
Nemůžeme tedy bez dalších souvislostí tvrdit, že šestnáctiletý je dostatečně zralý pro výkon jednoho z nejvýznamnějších politických práv, avšak současně nedostatečně zralý pro plnou trestněprávní odpovědnost. Popsaný přístup by zákonitě oslaboval vnitřní konzistenci právního řádu.
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Nesmíme zaspat za realitou. Snížení věku trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů je správné
Neznamená to, že případné rozšíření volebního práva automaticky vyžaduje okamžité zpřísnění trestního práva. Znamená to ale, že poctivá legislativní debata nesmí končit u jediného paragrafu volebního zákona. Musí se zabývat tím, jaké postavení vlastně chceme šestnáctiletému občanovi v našem právním řádu přiznat.
Právní stát totiž nestojí pouze na dobrých úmyslech, ale také na systematičnosti a důslednosti. A právě ta v debatě o šestnáctiletých voličích zatím citelně chybí.
Jinak nad rámec tohoto komentáře nutno uvést, že je docela vtipné, jak titíž politici, kteří jindy oslavují mladé lidi za jejich správné nazírání na svět a občanskou angažovanost, v posledních týdnech, když česká vláda začala nabírat na některá ministerstva mladé experty, začali zuřivě prskat. Holt i zde asi platí: „naši mladí“ jsou v pořádku, zato „vaši mladí“ jsou nezralí a hloupí. Nicméně to je již námět zase na další glosu.