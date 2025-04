ANO slábne, SPOLU roste? Ale vždy je to dopočítávání do 101

A z každého týdenního posunu, často jen o pár desetinek procenta a o pár mandátů, se hned dělají hlubokomyslné závěry. Nedávno se ještě z kávové sedliny průzkumů věštilo, že má Andrej Babiš našlápnuto k jednobarevné vládě, teď se pro změnu píše o vyčerpání ANO a nové šanci pro koalici SPOLU.

Průzkumy preferencí jsou taková hra. Aktuální odlesk politických nálad vzorku respondentů, který ta která agentura pro svůj průzkum zvolila. Takže ano – pokud nějaká strana zaznamená prudký výkyv tím či oním směrem (což se ale moc často nestává), může to být pro ni zpětná vazba, že v minulých týdnech nějaké téma komunikovala skvěle, anebo úplně blbě. Vyvozovat něco z drobnějších posunů je dětinské.

Nejde o nejvyšší procentní zisk

V každém případě je i při čtení průzkumů třeba neztrácet ze zřetele, o co ve volbách prioritně jde. Nejde o nejvyšší procentní zisk, protože to by býval po roce 2010 vládl Paroubek, nikoli Nečas. A nejde ani o nejvyšší počet získaných mandátů, protože to by po roce 2021 vládl Babiš, nikoli Fiala. Jde jen a pouze o primitivní aritmetický součet, kdo je schopen se z počtu 200 mandátů dopočítat silami vlastními i nevlastními osudového čísla 101 (a ideálně o něco víc).

Z tohoto pohledu a v situaci, kdy jsou bloky vládní a protivládní dost pevně zakotveny, je výhled volebních šancí velice statický. Už řadu měsíců součet hypoteticky získaných mandátů koalice SPOLU, hnutí STAN a stále ještě více vládních než protivládních Pirátů kolísá kolem čísla 80. A součet ANO, SPD, Motoristů a Stačilo! krouží kolem čísla 120, tedy ústavní většiny ve Sněmovně.

A tak na začátku března, kdy zisk ANO kulminoval na 35,6 %, byl součet mandátů protivládního bloku 119. Zatímco v předposledním průzkumu, kdy ANO rekordně kleslo na 31,1 %, by protivládní blok bral... zase 119. A v posledním průzkumu, v němž výrazně posílila SPD, opět 119. Prostě hranice bloků zůstávají prakticky neměnné, hlasy se přelévají jen uvnitř obou part.

Jiná věc už je, jestli některý menší subjekt (Piráti, Motoristé, Stačilo!) nakonec nepropadne pětiprocentním sítem a zda a jak kdo zvládne náročné povolební rozhovory.