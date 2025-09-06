Volby v Česku připomínají „perestrojku“ – tedy uvedení věcí do původního stavu

Ta debata je jakési okénko prozření, kam se strany a jejich programy posunuly. Debata jako metafora proměny ODS – i jejích soupeřů.
Na počátku sloupku však musí přijít pokání: Chlívek se kaje. Chlívek se kaje a stydí, že občas rychleji mluví, než myslí. Je to pouhých pár dní, co se Chlívek do kamer vysmíval zcela bezobsažnému programu ODS, kdysi „motoru transformace“, a na následující otázku, jaký že tedy očekává program hnutí ANO, opáčil Chlívek stejně sebejistě: „Bude to obdobná přehlídka nekonkrétních slibů ve stylu posílíme, umožníme, vylepšíme, z nichž nevypadne nic konkrétního.“
Byla to odpověď stejně logická jako mylná.
Logická proto, že přesně takto vypadaly v podstatě všechny volební programy Babišova hnutí: kromě zavedení EET šlo vždy jen o nekonkrétní přísliby ve stylu „Bude líp!“.
Mylná proto, že vycházela jen z předsudku a předchozí zkušenosti, přičemž ignorovala aktuální situaci.
Vlastně hned po zmíněném rozhovoru to v Chlívku začalo neklidně bublat – co když to bude letos náhodou jinak? Přece jen tam mají Adama Vojtěcha, Roberta Plagu, Richarda Brabce – tedy lidi, kteří byli původně profíci, než je Babiš zlanařil do politiky. Ostatně i Alena Schillerová byla původně jen daňařka, vedoucí odboru na ministerstvu financí, než se přidala k Babišovi a jeho politické mašině. To samé Lubomír Metnar, původně policajt, než jej Babiš vtáhl do velké politiky.
Pokud se tahle grupa, která byla osm let více méně u moci a teď se pár let chystala v opozici, rozhodla zkusit znovu se vrátit na ministerstva, má určitě zatraceně dobře rozmyšleno, co tam chce dělat. A co když tyhle své plány nakonec do programu napíšou? Dosavadní dominantní strategií partají bylo „neslibovat nic konkrétního, protože v koaličním vládnutí nemůžete zaručit, že se vám to podaří splnit“, ale co když si ANO věří natolik, že některé věci prostě slíbí?
Pochyby hryzaly, šťouraly, až se bohužel naplnily.
Programy dávno nikdo nečte
ANO 2011, tato strana z dobrých důvodů často označovaná za prázdný marketingový slepenec, představila nejvěcnější a nejkonkrétnější program v celé své historii. Nejen to, momentálně je to i nejvěcnější a nejkonkrétnější program ze všech kandidujících partiček.
Samozřejmě, k jeho naplnění by potřebovala najít pár tisíc tun surového zlata pod Pražským hradem a – což je mnohem těžší úkol – získat povolení k jeho těžbě, ale to nic nemění na tom, že říká a slibuje jasné a konkrétní věci.
Zato Občanská demokratická strana, partaj, která vždycky věděla, co chce změnit, kam to chce změnit, a někdy dokonce i věřila, že ví, jak to změnit, se letos omezila na naprosto prázdné sliby typu „Podpoříme obce při implementaci inteligentních technologií, které povedou k modernímu řízení služeb“.
Wow, z toho si volič sedne na zadek. A když už se v programu objeví něco konkrétního, pak jde třeba o „jednotné inkasní místo“, což je sice moc krásný projekt, ale ten schválila vláda Mirka Topolánka už v roce 2006…
Ano, programy dávno nikdo nečte, přesto obsahují zábavné pasáže. Třeba takové SPD a Stačilo! mají místo programu obvykle ke každému tématu jen jednu větu ve stylu „Dostupné zdravotnictví pro všechny!“.
Celkově se v programech ukazuje, jaký mají partaje zoufalý nedostatek lidí. Piráti mají třeba skvěle napsaný a promyšlený ekonomický program, protože Ivan Bartoš před rokem zlákal do svých služeb špičkového ekonoma Libora Duška, ale třeba ve zdravotnictví se omezili na pár frází ve stylu „Zastavíme rozkrádání zdravotnictví, nastartujeme jeho digitalizaci“ nebo tezí poměrně komických: „Ukončením těžby uhlí snížíme znečištění ovzduší, které v Česku zabíjí více než 10 tisíc lidí ročně“.
Žádné vážné reformy nečekejte
Raději zopakujme, programy dávno nikdo nečte, ostatně vždycky je četla jen hrstka lidí. Letošek je šokující v tom, že nejkonkrétnější program má obvykle zcela nicneříkající ANO, na druhém místě zcela překvapivě Motoristé a na třetím – střídavě, podle kapitol – STAN a Piráti.
Strany z obou politických okrajů, vedené paní Konečnou a panem Okamurou, se s žádnými skutečnými plány nezdržovaly, a koalice Spolu, tedy ony kdysi „pravicové“ a „reformní“ partaje, jako by opsaly nicneříkající program Andreje Babiše z roku 2013: slibují všechno, a nic konkrétního zároveň.
Z podrobného čtení lze pak soudit, že nás po volbách nečekají žádné vážné reformy vůbec v žádném oboru. Nejzásadnější změny, které slibuje Babišovo ANO (a možná bude mít i sílu je provést), znamenají jen zrušení reforem současné vlády, tedy uvedení věcí do stavu před rokem 2022.
Kdyby Chlívek volil jen podle programu, tak by snad i uvažoval o obskurním společenství zvaném Motoristé sobě, protože ti jsou jediní, kteří mají ambici k nějakým liberálním reformám. Ale protože Chlívek už nějaký pátek ví, že mnohem více než program rozhoduje osobnost lídra, je tato možnost jaksi z principu vyloučena.