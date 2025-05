Volební programy na smetišti dějin? Řada lidí je nečte, jako doplňkové kritérium se ale mohou náramně hodit

Kruh se tím sice uzavře, avšak jen proto, aby se mohl roztočit nanovo. Klíčovou roli pochopitelně hrají samotné osoby kandidátů i osobně laděné útoky na soupeře. Dle čeho se ale má nebohý občan v předvolebním mumraji rozhodovat?

V nedávném průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News uvedla třetina respondentů jako hlavní vodítko pro své rozhodování volební program. Pětina pak za primární motiv označila nespokojenost a protest proti současné vládě. Respektive 7 % respondentů ještě uvedlo protest bez nějaké bližší konkretizace neboli v součtu činil souhrn voličů hlasujících zejména z protestu 27 %. Ostatní kategorie spíše jen paběrkovaly. Příznivci vládních stran a Pirátů dokonce preferují program z 44 %, přívrženci opozice logicky spíše protest proti vládě (37 %), leč i oni kladou význam program vysoko (31 %).

Podobné údaje, favorizující volební nebo stranický program coby „zlaté kritérium“, se objevují i v řadě starších šetření na dané téma. Něco tu ale intuitivně nehraje. Stranický i volební program nalézají zpravidla zhmotnění v podobě brožurky čítající klidně desítky stran, dnes samozřejmě transformované do webové podoby včetně možnosti stáhnout si nabízené čtivo ve formátu pdf.

Ale – kolik lidí tak učiní, kolik voličů opravdu podrobně pročítá stranické programy? Lze v klidu vsadit kalhoty, že daleko méně, než nám říkají čísla z průzkumů. Respondenti totiž vědí, co je správné, a na otázku, dle čeho se na prvním místě rozhodují, tudíž automaticky uvedou volební program, byť z něj možná spatřili jen dva tři kousky nějaké infografiky na sociálních sítích. A třeba si část občanů opravdu myslí, že volební program rovná se „hesloidní grafika“ někde na internetu.

Stranické preference si u nás zachovávají pozoruhodnou stabilitu, byť okolní svět dynamicky mění svou podobu, ba se propadá do chaosu. Posuny zaznamenané agenturami jsou dílčí a v zásadě se odehrávají v rámci dvou hlavních táborů: vládního či nyní vládního plus pirátského a tábora opozičního. Volič koalice Spolu může pošilhávat po STANu nebo po Pirátech, ale to je asi tak všechno. A naopak, příznivec hnutí ANO si může myslet na SPD či třeba na Vidlákovu schovanku Konečnou, koalici Spolu však zpravidla předem zavrhne, natož aby listoval jejím volebním programem.

Příklon k dané straně totiž notně determinuje věk, vzdělání, sociální postavení, místo bydliště (velké město nebo ves). Lidé se též pro výběr konkrétní stranické listiny rozhodují nikoliv individuálně a izolovaně, nýbrž v rámci širších společenství, kam náležejí; rodinného, pracovního či jednoduše kamarádského. Dnes i v rámci příslovečné sociální bubliny. A často s ním prostě „sladí noty“ zcela přirozeně, spíše podvědomě než na základě složitých racionálních úvah. A jakmile už člověk názorově i sociálně někam patří, vytěsňuje skoro všechny informace nebo argumenty, které boří konzistenci jeho osobního mikrovesmíru, a naopak hledá fakta či interpretace, jež jeho dosavadní postoje udržují v platnosti.

Výše uvedené skutečnosti myslím bohatě stačí k demolici představy o racionálním voliči, jenž si prostuduje programy alespoň všech hlavních kandidujících subjektů, metodou Václava Klause si v nich podtrhá rovně to, s čím souhlasí, a vlnovkou, s čím nesouhlasí, vše si následně pěkně do hloubky zanalyzuje a pak provede finální sčot, soud a výběr.

Což však neznamená, že racionalita ve volebním rozhodování nemá místo. Ba, měla by se ve veřejném prostoru vyskytovat v mnohem hustší koncentraci. Ostatně, jsou-li voliči předem spolehlivě zabedněni ve svých sociálně-politických škatulkách, strany planí a lajdačí, poněvadž jim pak k hlasům stačí emoční demagogie a dehonestace protivníků. Každá strana by tudíž měla kandidovat s nějakým základním seznamem slibů: co prosadí, pokud se jí podaří vstoupit do vlády. Konkrétních slibů, ne obecných frází typu „učiníme dopravu přívětivější“. A pokud má po čtyřech letech v kolonce splněno skoro nulu plus kopu výmluv, proč to nebo ono nešlo prosadit, voliči by jí měli nemilosrdně vystavit stopku.

I když… co si mají počít, když na volebním trhu prostě není k mání žádná přijatelná alternativa? Nejspíše sáhnout k výběru pověstného menšího zla. K čemuž se volební programy mohou náramně hodit jako vhodné doplňkové kritérium. Vida, pádný důkaz, že zbytečné určitě nejsou!