Příběh digitalizace: Pro razítko ověřující razítko k ověření na druhou stranu republiky a osobně

Jako správný dělník slova jsem se prohřešil už při vstupu, protože jsem zrovna končil pracovní telefonát, když jsem překročil práh. A tak jsem byl zdvořile upozorněn, že jestli jako neumím číst nebo nerozumím obrázkům. Ono totiž vedle okénka, vzdáleného od prahu hezkých pár metrů, mají ušmudlaný papír s rudě přeškrtnutým telefonem. Inu, odvětil jsem, že teď už to vím, nechtě konflikt, a přikročil k úřednímu úkonu.

Odevzdal jsem matriční dokumenty, smířen, že konsolidačním balíčkem vláda poplatky zdražila na dvojnásobek. S milým úsměvem mi bylo sděleno: „To vám tedy neověříme!“ „A proč?“ „Je třeba vyšší ověření nadřízenou matrikou.“ „To je co a proč?“ „Osvědčí, že ono razítko matriky původní je pravé,“ dozvídám se.

Přiznám se, neznalost neomlouvá, to já vím, jenže to nikde nepsali. Navíc, byť v podstatě pracuji v oboru, nevěděl jsem, že vůbec nadřízená matrika existuje. Ajta krajta! Ani úřednice neví, kde nadřízená matrika je. Ale pak milostivě uvolí, že mi najde nadřízenou matriku na internetu – jako výraz dobré vůle, „vstřícnosti“, jak zdůraznila, za což mám být samo sebou vděčen.

To ti, kteří dělají zákony

Jelikož dokumentů bylo víc, zjistilo se, že než mi ověří české ministerstvo zahraničí můj český dokument vydaný mým českým domovským státem, tedy než ověří české razítko, musím dostat jiné české razítko potvrzující platnost českého razítka prvního, abych dostal české razítko finální pro použití v zahraničí.

Ověřuje se totiž nikoliv obsah, ale pravost dokumentu, jak MZV (na rozdíl od informace o nutnosti nadřízené matriky) upozorňuje na svých stránkách: „Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena příslušným orgánem veřejné moci ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.“

Takže suma sumárum, budu potřebovat k prvnímu razítku (už přítomnému z místně příslušné matriky) ještě další razítko z druhé strany listiny. Z kraje Olomouckého, Středočeského a Moravskoslezského, vysvětluje mi úřednice. Pak dostanu to vytoužené třetí razítko, které tím ověří dvě razítka předchozí.

A co je pikantní: „Budete tam bohužel muset jet osobně. Nebo možná poslat poštou. Ono víte, kdyby byla funkční digitalizace, tak byste nemusel, ale takto musíte, no, ono to totiž nefunguje a jinak nejde,“ říká a slitovně se už ke mně chová docela mile, bez úředního odstupu.

K tomu jsem se dozvěděl, že dotyčné za to nemohou, to ti, kteří dělají zákony a nařízení, stejně jako dotyčné úřednice nemohou za zvýšení poplatků, neboť za to opět mohou ti nad nimi.

Odvětil jsem solidárně, že to vím, naprosto jsem si toho vědom, kdo že nám konsolidačním balíčkem zvýšil nejen poplatky, ale osekal i daňové slevy a zvýšil daně, a několikrát zdůraznil, že dělný úřední lid v ničem neviním. Kdyby snad někdo chtěl za jejich vstřícnost a upřímnost je pronásledovati, neboť jsem si dovolil o tom psát, jistě budeme mít o čem psáti více – to jen tak na okraj.

Mám něco za sebou, takže jsem zavolal – nejdříve – do Ostravy. Jelikož jsme se shodli, že pošta už delší dobu moc nefunguje (což je s podivem, když ji přece ministr Rakušan tak vylepšil a zefektivnil), jistě nejlepší řešení bude osobně, zabere to ostatně jen pár minut a dvě stovky za každé jedno razítko. Ovšem, naštěstí je v zákoně úžasná možnost.

Nemusím tam jít osobně já, ale mohu někoho poslat, neboť je moje věc, komu dám matriční dokumenty a kdo si vezme ověření, dotyčná osoba nepotřebuje ani občanku ani nic. Neboť ověřuje se pravost, tudíž podpis a razítko, což se prokáže razítkem.

Co by na to řekl Kafka?

Musím se přiznat, ulevilo se mi. Obvolal jsem lidi, o kterých vím, že pendlují mezi Prahou a krajskými městy. A na tomto místě musím říct, že se mi opět potvrdilo, že úřednice v Praze (po prvotním mírném extempore) a především na krajském úřadě v Ostravě (od samého počátku, výborná paní) byly opravu milé, ochotné, nápomocné, prostě chápající potíž občana, dávající mu naději a víru v lidskou sounáležitost.

Mile a vstřícně se chovala i úřednice kraje Středočeského. Stejně tak před nějakou dobou úřednice spadající pod ministerstvo práce a sociálních věcí, s níž jsme se snažili dlouho dojít k cíli úřednímu online, byla milá a při osobním jednání (online digitalizaci jsme raději vzdali) bylo za pět minut vyřešeno.

A také jsem mimochodem jindy zjistil, že mezi městskými části se stále dokumenty musí posílat fyzicky, neboť elektronicky to nestačí a digitalizace není – související informace, kterou nebudu z důvodu délky textu rozvádět.

Ke slovu se následně přihlásila profesní deformace. Nedalo mi, a vzpomněl jsem si na politické sliby a prohlášení. V roce 2021 slibovala koalice Spolu stát moderní, digitalizaci, elektronizaci, že „mezi úřady budou běhat data, nikoliv občan.“ Ctěný čtenář nechť pohlédne pro důkaz sem, pokud uzná za vhodné. A ministr Jurečka říkal, že je to super, jak digitalizovali. A pan předseda vlády Petr Fiala také. A ostatní ministři a vládní poslanci též.

A konsolidační balíček prý pomůže šetřit (zatím ale stát akorát vybírá více na daních a poplatcích, zadlužení vycházející na občana včetně kojenců vzrostlo za dobu vlády skoro o 100 tisíc). A také se zjistilo, že podle Národní rozpočtové rady se „rizika spojená s plněním rozpočtu naplňují“ – jde o nadhodnocené příjmy a podhodnocené výdaje, které ministrovi financí Stanjurovi vyčítali pro rozpočet 2025 nejen lidé z opozice, ale i experti spojení s vládou.

Co by na osobní shánění druhého razítka ověřujícího pravost razítka prvního pro získání finálního třetího razítka řekl Franz Kafka, kdyby znal slova digitalizace, elektronizace a představil si nespolehlivou poštu ve 21. století? Jediné, co literární velikán ve svých satirách věděl, že je stav žádoucí, bylo, že správně data obíhají úřady, nikoli občané, což se ale jeho hrdinům bohužel nikdy nepodařilo a po století je to bohužel stejné.

Žijeme super vládní výkon a zlepšení, že poplatky jsou dvojnásobné? Koalice Spolu (ODS/KDU-ČSL/TOP 09) má stejný slogan jako v roce 2021 „Teď jde o všechno“. Asi jo, no. Velmi příhodné.