Kde se volí nejméně? V Sudetech. A nepomůže, říkáme-li jim „bývalé“

Je to svým způsobem logické. Před rokem se vystřídaly vládní establishmenty, takže nikdo nemusí mít pocit, že nyní hlasoval jaksi náhražkově. Tedy ve „druhé lize“ náhradou za volby „prvoligové“. Že kdyby jeho hlasu nebylo, společnost by propásla šanci na změnu.
Vzpoura zchudlých zatím nehrozí
Z toho plyne, že i když skuhráme na rozdělenou společnost, barikádové dělení mezi „Českem A“ a „Českem B“, není to tak třeskuté jako jinde, třeba v Německu.
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V Německu – v tamních „druholigových“ volbách od eurovoleb (2024) po letošní hlasování do zemských sněmů – účast výrazně roste. Vysvětloval to politolog Jan Kubáček v rozhovoru pro časopis Téma. Podle něj se Němci obávají budoucnosti, a je-li radikální Alternativa pro Německo (AfD) zcela izolovaná, tím více chodí k volbám.
V Sasku-Anhaltsku šlo v září hlasovat 78 procent oprávněných voličů. Pro Kubáčka to je zásadnější údaj než samotná vysoká podpora AfD a její vítězství. On sám tomu říká „vzpoura zchudlých“.
My teď zjednodušeně můžeme říci, že u nás se radikální „vzpoura zchudlých“ nekoná. To by i ke „druholigovým“ volbám přišlo mnohem víc lidí, než jich skutečně dorazilo. Zatím jsme neviděli ani přelomové výsledky, ani rekordní účast či cokoli, co by dokládalo výjimečnou motivaci lidí hlasovat, navodit nějakou zásadní změnu či alespoň dát najevo svůj vztek.
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Jistě, je to dáno už samotným charakterem voleb do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. V obcích nejde o prosazení radikální změny. Jde o to, aby v nich normálně fungoval život. A ten se neprosadí jalovým heslem „bude líp“ či strašením ruskými tanky, ale spíše podle hesla „jaké si to zvolíme a uděláme, takové to budeme mít“.
Zlatá medaile pro Vysočinu
Co napovídají čísla? Výsledky z prvního kola senátních voleb napovídají jen jména finalistů. Tedy s výjimkou těch, kteří uspěli už v kole prvním, a těch není málo. A výsledky z voleb obecních napovídají na první pohled (v číslech za celou republiku nebo za regiony) jen málo o tom, jaké party (koalice) budou další čtyři roky vládnout na radnicích.
Více by mohla napovědět samotná volební účast. Oproti minulým volbám šla nahoru, ale jen v mezích běžného vývoje. Pro ilustraci. V roce 2022 hlasovalo v prvním kole do Senátu 42,65 procenta voličů. V roce 2024 se účast v prvním kole propadla na 30,47 procenta. A letos zase stoupla na 43,31 procenta. V roce 2018 hlasovalo do zastupitelstev obcí 47,34 procenta voličů. V roce 2022 to bylo 46,07 procenta. A letos 48,00 procenta.
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Pohled na ta čísla a na pořadí regionů podle nich vede k jistým postřehům. Jsou sice jen tak „od boku“ a vynecháváme z nich Prahu (ta představuje případ sám o sobě), ale cosi naznačují.
Třeba to, že i osmdesát let po válce a po odsunu Němců se stále projevuje hranice Sudet. Ať už jim říkáme „bývalé Sudety“, „takzvané Sudety“ či se tváříme, že neexistují, i volební účast tu hranici stále dokládá. I když samozřejmě ne doslovně.
V senátních volbách ta hranice leží kolem účasti 40 procent. Senátní obvody, kde byla volební účast nižší než 40 procent, spadají více či méně do Sudet (ač jsou výjimky, třeba obvody Trutnov a zejména Znojmo). Obvody, kde hlasovalo více než 40 procent oprávněných voličů, spadají do autochtonních, etnicky tradičně českých oblastí.
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V obecních volbách to funguje podobně, ale hranice leží u volební účasti ve výši 50 procent. Pod padesát procent lidí hlasovalo v Sudetech, přes padesát procent mimo Sudety. A zlatou medaili získává Kraj Vysočina (55,05 procenta).
Tento postřeh platil obecně již dříve. Tento víkend jen doložil, že platí i teď a zřejmě bude platit i později.