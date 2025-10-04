Když účast vítězí. Anebo ne? Co v praxi znamená rekordní počet hlasujících

Tyto volby přinesly účast velmi vysokou, přes 68 procent. Je to rekord, měřeno od roku 1998. Tehdy účast dosáhla 74 procent, ale následná opoziční smlouva touhu volit zchladila, takže rok 2002 přinesl velký propad (58 procent). A i když se v poslední době účast šplhala nahoru (v roce 2017 to bylo 61, v roce 2021 pak 65 procent), letošek to vše překonává. Proto lze mluvit o rekordu.
ANO uspělo vysoké účasti navzdory
Komu tím voliči nahráli? To nelze úplně jednoznačně tvrdit, ale lze říci asi toto. Že vyhraje hnutí ANO, bylo očividné od začátku. Ale při nižší volební účasti mělo podle odhadů získat ještě větší náskok.
Tak to před volbami odhadoval sociolog Jan Herzmann, guru českých demoskopů. Člověk, jenž pozoroval a zkoumal všechny české volby od roku 1990. V rozhovorech pro média předvídal toto. Přesáhne-li volební účast 65 procent, ANO vyhraje, ale se ziskem jen těsně nad 30 procent. Bude-li účast nižší, pokud hodně voličů vládních stran zůstane doma, ANO by mohlo získat kolem 35 procent.
Trefil se? Vidíme, i když nejsou ještě definitivní výsledky, že účast byla vyšší, ale ANO získá tolik hlasů, které mu měla přinést účast nízká. Jasně, i mistr tesař se někdy utne. Herzmann ale nechtěl předpovídat přesné výsledky, chtěl ukázat na roli, jakou sehrává výše volební účasti. A ta byla letos taková, že experti ji budou zkoumat ještě dlouho.
Karlovarsko jako Oklahoma
Míra účasti na volbách samozřejmě odráží náladu ve společnosti (už jsme to ilustrovali poklesem mezi lety 1998 a 2002). A pro většinu západního světa v posledních letech platí, že volební účast stoupá. Vysoká je v USA, ale ještě více v Německu, kde odráží jistou tradici.
Letos v únoru tam dosáhla ve spolkových volbách 82,5 procenta, což je rekord posledního půlstoletí (minimum zaznamenali v roce 2009 – 71 procent, což by u nás bylo pokládáno za rekord). Německo je pozoruhodné ještě jednou věcí. Podíváte-li se na Wikipedii na volební účast v zemských volbách, zjistíte, že nejvyšší hodnoty vykazují spolkové země s nálepkou „dezolátských“. Ty východoněmecké, postkomunistické, kde sílí AfD. V Sasku, Durynsku či Braniborsku dosahuje volební účast 70 až 75 procent.
Andrejův velký návrat. Babiš vyluxoval oba extrémy a „koalice hrůzy“ je ze hry
V tomto smyslu se české poměry víc podobají americkým. V USA je nejnižší účast ve státech „dezolátských“ jako Západní Virginie, Kentucky, Arkansas, Oklahoma. U nás tuto roli hrají kraje Karlovarský a Ústecký (tam volební účast přesáhla jen o fous 60 procent), do jisté míry i Moravskoslezský. Naopak jakýsi „ideál uvědomělých voličů“ představují samozřejmě Praha (tam to nepřekvapí a letos zůstala víceméně na svém), střední Čechy, východní Čechy, jižní Morava a zejména kraj Vysočina (jediný u nás přes 72 procent).
Stačilo, řekli voliči hnutí Stačilo!
Jenže míra volební účasti rozhoduje nejen o „vysvědčení pro společnost“, ale i o praktických věcech. Třeba o tom, jak obtížné je překonat laťku pěti procent pro vstup do sněmovny. Občas se používá příklad sociálních demokratů.
V roce 2021 byla volební účast 65 procent a bylo odevzdáno 5 325 000 platných hlasů. Pro vstup do sněmovny tak bylo třeba získat 268 755 hlasů (pět procent). Jenže sociální demokraté získali jen 250 307 hlasů, tudíž měli smůlu a zůstali venku. Ale pozor. V roce 2017, kdy byla volební účast 61 procent, by se s tím samým počtem hlasů do sněmovny dostali, neboť laťka pěti procent ležela níže. Není to žádná vysoká matematika, ale může překvapit.
Letos se s něčím podobným potýkalo hnutí Stačilo! Zůstali těsně pod pěti procenty, ale mohou spekulovat, že kdyby byla volební účast výrazně menší, stačilo by i méně hlasů pro překonání laťky pěti procent a oni by se do sněmovny dostali.
Ve skutečnosti asi ne, ale utěšovat se tím mohou. Spousta ostatních se zase může radovat, že svou volební účastí pomohli udržet Stačilo! mimo sněmovnu. A že si pro sebe ilustrovali platnost sloganu „Kdo nevolí, volí komunisty“.