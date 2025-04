Z Volgogradu Stalingrad. Putinův historický regres vzbuzuje nejednu otázku

Glosa 18:00

Ruský prezident Vladimir Putin včera nechal přejmenovat letiště ve Volgogradu na Stalingrad. Oficiálně to odůvodnil požadavkem obyvatel Volgogradské oblasti, což zní poněkud úsměvně. Vzbuzuje to totiž dojem, že v Rusku coby pravé demokracii prezident činí, jak lid káže. Ve skutečnosti lze tento velkolepý krok včlenit do kontextu oslav 9. května, nejdůležitějšího ruského svátku - Dne vítězství. Letos jde totiž o jubilejní, osmdesáté výročí a proto je třeba ho řádně připomenout.