Vrátí se na mapu Stalingrad? Po přejmenování letiště se řeší i metropole na Volze

Krátce před oslavami 80. výročí konce druhé světové války, které mají pro Rusko takřka sakrální význam, Vladimir Putin svým výnosem přejmenoval letiště v jihoruském Volgogradu.

„Jejich slovo je pro mne zákonem. Uděláme to tak. Jakmile se vrátím do Moskvy, hned nechám připravit a podepíšu příslušný výnos, kterým se letišti přidělí název Stalingrad,“ nechal se slyšet ruský lídr během nedávné návštěvy Volgogradu. O udělení historického názvu letišti, prostřednictvím gubernátora oblasti Andreje Bočarova, ho poprosili veteráni. Nikoliv však ti druhováleční.

Podle Bočarova se na něho s prosbou přejmenovat letiště obraceli obyvatelé Volgogradu, oblasti, lidé z jiných regionů a veteráni a účastníci speciální vojenské operace, jak je v Rusku nazývána současná válka proti Ukrajině.

„Všichni mě žádali, abych vás oslovil a podpořil návrh na přejmenování letiště, jež by mu dalo skutečný, hrdý, odvážný, hrdinský název,“ sdělil Putinovi gubernátor Volgogradské oblasti.

Hlas lidu

Sotva uschl inkoust na Putinově výnosu, už musel ruský prezident čelit další žádosti na přejmenování - tentokrát celého města.

V zákulisí všeruského osvětového maratonu Znanije se na Putina s žádostí o přejmenování Volgogradu na Stalingrad obrátila viditelně nervózní mladá dívka.

Ruský prezident nápad nezavrhl, uvedl však, že o návratu Stalingradu musí rozhodnout obyvatelé města. „Chápu to, svou logiku to určitě má. Pokud deideologizujeme, jak to jen jde, název, tak je, samozřejmě, spojen s vítězstvím (v druhé světové válce - pozn. redakce),“ dodal Putin.

Identické žádosti vrátit Volgogradu předchozí název Vladimir Putin čelil i dříve. Například před jedenácti lety, během oslav 70. výročí vylodění v Normandii. Poprosili ho o to veteráni Rudé armády, kteří s ním přijeli do Francie. I tehdy je Putin odkázal na referendum, ve kterém by se měli vyjádřit obyvatelé města.

Ani tehdy však k referendu o změně názvu jihoruské metropole nedošlo. A se vší pravděpodobností k němu nedojde ani nyní. Podle posledního průzkumu, který v únoru 2023 provedla státní sociologická agentura VCIOM, se proti přejmenování Volgogradu vyslovilo 67 procent obyvatel města, souhlasila s ním méně než čtvrtina respondentů.

Když zkraje června 2014 stejnou otázku položila ruská nezávislá sociologická služba Levada Centr po celé zemi, 55 procent Rusů podpořilo zachování názvu Volgograd. Stalingrad si přálo pouze 23 procent dotázaných. A úplně původní název Caricyn, který město neslo mezi lety 1589 až 1925, si přálo pouze šest procent respondentů.

Nejdepresivnější z ruských měst

„S přejmenováním letiště Volgogradu na Stalingrad se záležitost s přejmenováním města uzavřela. Zůstane Volgogradem,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky politolog a šéf organizace Politická expertní skupina Konstantin Kalačov.

Podle něho snaha dát Volgogradu předchozí název není iniciativou shora, ale spíš projektem současného gubernátora Volgogradské oblasti Andreje Bočarova. Stojí za tím snaha konkurovat ostatním ruským metropolím.

Gubernátor má být přesvědčen, že bez přejmenování se Volgograd nestane třetím nejvýznamnějším městem Ruska. A pokud se stane Stalingradem, na bronzovou příčku se zcela jistě vyšvihne. A nejen město, ale také Bočarov, který tím upevní a zvýší svůj vliv.

„Zde je však problém. Pozice gubernátora Bočarova se rozchází s názorem většiny Volgogradců. Gubernátor vytrvale prosazuje přejmenování, zřejmě věří, že tím zapíše své jméno do historie,“ říká Kalačov, který mezi lety 2004 až 2006 byl náměstkem starosty Volgogradu.

„Záležitost s přejmenováním Volgogradu nevznikla včera ani předevčírem. Za posledních 20 let se ve městě nejednou konaly průzkumy ohledně změny názvu. A jak je známo, většina obyvatel si přeje zachování současného názvu města, Volgogradu,“ upřesňuje známý ruský politolog.

Kalačov podotýká, že Volgograd tíží řada problémů. Návrat k předchozímu názvu je tím nejmenším.

„Současný Volgograd je nejdepresivnější ze všech ruských měst nad milion obyvatel. Na volgogradský průmysl zůstaly jen vzpomínky. Volgogradci hromadně opouští rodný region, o čemž vypovídá statistika. K tomu, aby obyvatelé neodjížděli, je nutný program rozvoje města, musí vznikat nová pracovní místa, musí se zlepšovat infrastruktura, jsou potřeba nové kulturní artefakty. Žít ve městě muzeu, ve městě pomníku, městě hřbitovu není příliš komfortní. Gubernátor by se proto neměl zabývat přejmenováním města, ale jeho rozvojem,“ popisuje Konstantin Kalačov.

Na žádost dělníků a rolníků

Dnešní Volgograd se od roku 1589 do roku 1925 jmenoval Caricyn a do roku 1961 nesl jméno sovětského diktátora Stalina. K přejmenování města došlo před zřízením Stalinova kultu osobnosti, zanedlouho po smrti bolševického lídra Vladimira Lenina.

Město přitom mohlo mít úplně jiný název. Stalin si původně nepřál, aby město neslo jeho jméno. Navrhoval, aby se nazývalo Miningrad. Na počest revolucionáře, který během bolševického převratu ovládl Caricyn a společně se Stalinem a Klimentem Vorošilovem se podílel na jeho obraně před bělogvardějskými silami během občanské války.

Objevily se i další návrhy jako Rudý Verdun, s odkazem na krvavé boje o francouzskou pevnost během první světové války, neboť obrana Caricyna byla bolševiky přirovnávána k bitvě o Verdun. Iljič, na počest Lenina. Případně Rudý Caricyn.

Na žádost dělníků a rolníků, jak tvrdí tehdejší oficiální tisk, se 10. dubna 1925 na sovětských mapách objevilo město Stalingrad. A na stejnou žádost o šestatřicet let později byl Stalingrad opět vymazán.

Názvu se chtěl zbavit Nikita Chruščov ještě na průlomovém XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu v únoru 1956, na kterém odsoudil diktátorské praktiky Stalina. Většina delegátů sjezdu však hlasovala proti přejmenování Stalingradu.

Prosadit změnu názvu města se mu podařilo až v roce 1961, kdy byla završena Chruščovova destalinizace. V noci z 31. října na 1. listopadu 1961 bylo Stalinovo tělo vyneseno z mauzolea a pohřbeno u Kremelské zdi. A o deset dní později přestal rozhodnutím prezidia ÚV partaje Stalingrad existovat.

Ačkoliv se objevovaly často velmi originální názvy jako Leningrad na Volze, Pobědograd, Kosmograd či Gerojsk, sovětská věrchuška vymyslela pro město název Volgograd, který nese dodnes.