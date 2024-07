Názor

Když se řekne národní park, obce v místech, kde má být vyhlášen, silně protestují. Příkladem je Křivoklátsko. Když se řekne chráněná krajinná oblast, kde nejde o nepřístupnost pro běžné lidi, bezzásahovost a podobně přísné věci, mělo by to být jinak. Příkladem jsou Krušné hory. Ale ani tam to není černobílé.