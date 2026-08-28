V roce 2025 klesl provozní zisk Volkswagenu o 53 procent na 8,9 miliardy eur a marže na 2,8 procenta. V prvním pololetí 2026 se dodávky zákazníkům snížily o 6,3 procenta a počet prodaných vozů o 8,4 procenta. Výhled tržeb pro rok 2026 se posunul z pásma 0 až +3 procenta na –3 až 0 procent. Holding Porsche SE zaúčtoval snížení hodnoty svého podílu ve Volkswagenu o tři miliardy eur a skončil v pololetní ztrátě 2,22 miliardy.
Volkswagen není před bankrotem. Tržby přesahují tři sta miliard eur ročně. Rozpadá se však průmyslová dohoda, na které vyrostl: německé závody nabízely vysoké mzdy a sociální stabilitu, zisky z Číny kryly část evropských nákladů, levná energie držela dodavatelský řetězec konkurenceschopný a stát chránil zaměstnanost.
Nepředvídatelnost a dotace
Evropské předpisy nutí automobilky současně financovat elektromobily, baterie a software i spalovací a hybridní platformy, o něž zákazníci stále stojí. Evropská komise proto v prosinci 2025 navrhla, aby průměrné emise nových automobilů byly v roce 2035 nižší jen o 90, nikoli o 100 procent. Zbytek by šlo kompenzovat nízkouhlíkovou ocelí, e-palivy a biopalivy; prostor by zůstal i hybridům. Malé elektromobily vyráběné v Evropské unii mají získat zvýhodnění.
Návrh musí schválit členské státy a Evropský parlament. Automobilky proto stále nevědí, podle jakých pravidel budou prodávat vozy, jejichž vývoj právě začínají. Zde leží problém srovnatelný se samotnou přísností norem. Automobilka plánuje motorárny, platformy a kapacity sedm až deset let dopředu. Regulace, které se mění rychleji než modelový cyklus, jsou zhoubné. Volkswagen musí financovat vývoj několika možných scénářů současně.
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Druhým problémem jsou energie. Ocel, hliník, sklo, plasty, baterie a další komponenty jsou energeticky náročné. Drahá elektřina se proto v ceně evropského vozu nevyhnutelně projeví. Evropa může jen těžko konkurovat levným čínským uhelným elektrárnám.
Německo od roku 2026 dotuje přenosové poplatky částkou 6,5 miliardy eur, průmyslu ponechalo daň z elektřiny na unijním minimu a pro vybrané energeticky náročné podniky zavedlo dočasnou podporu odvozenou od ceny 50 eur za megawatthodinu. Na tento dotační program je do roku 2028 vyčleněno až 3,8 miliardy eur. Neznamená to, že všechny německé továrny mají elektřinu za 50 eur, ale že jednotný evropský trh se mění v soutěž státních rozpočtů.
Německé dotace jsou do značné míry český problém. České podniky obdobný průmyslový tarif nemají. Země s hlubšími kapsami mohou průmyslu koupit výhodu, kterou menší státy nezaplatí. Pro české subdodavatele to může být rozhodující pro to, zda zakázka zůstane, nebo se přestěhuje.
Cla zpomalila dovoz, nikoli čínskou expanzi
Čínská konkurence mezitím mění podobu. Vyrovnávací cla se vztahují na bateriové vozy vyrobené v Číně, nikoli na plug-in hybridy. Čínské značky proto rozšířily hybridní nabídku: jen v srpnu 2025 jich v 28 evropských zemích prodaly 11 tisíc, čtrnáctkrát více než před rokem. Současně přesouvají výrobu do Evropy.
BYD má ve čtvrtém čtvrtletí 2026 zahájit montáž v maďarském Szegedu; Chery s Ebro již vyrábějí v bývalém Nissanu v Barceloně. Geely má od roku 2028 vyrábět ve Valencii a SAIC připravuje ve Ferrolu závod pro tentýž rok. Prognózy včetně S&P Global Mobility očekávají, že čínské značky budou v Evropě v roce 2030 prodávat výrazně přes milion vozů a podstatnou část vyrábět lokálně.
Cla lze obejít tím, že se výroba přesune za celní zeď. Evropa pak možná zachrání pracovní místa, nikoli však evropské vlastnictví technologií a zisků.
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Merz ve stopách Starmera? Krize Volkswagenu pečetí vážnou krizi celého Německa
Část krize si přitom Volkswagen vytvořil sám. Dolní Sasko má 20 procent hlasovacích práv, zaměstnanci polovinu dozorčí rady. Rozhodování musí brát v úvahu zájmy zemské vlády, odborů, rodin Porsche a Piëch i Kataru. Model sociálního smíru zpomaluje restrukturalizaci. Katar blokuje zbrojní spolupráci s Izraelem.
V srpnu generální ředitel Volkswagenu Blume uvedl, že režijní náklady jsou o více než 30 procent vyšší než u srovnatelných firem. Vedení testovalo variantu, která by k probíhající redukci zhruba 50 tisíc míst přidala až dalších 50 tisíc a uzavřela čtyři závody. Dozorčí rada uzavírání odmítla. Konstrukce Volkswagenu dovoluje dlouhé vyjednávání, nikoli rychlý řez.
Krize je přitom celoevropská. Stellantis skončil v roce 2025 v čisté ztrátě 22,3 miliardy eur, především kvůli mimořádným nákladům 25,4 miliardy po resetu elektromobilní strategie; upravená provozní ztráta činila 0,8 miliardy. Renault udržel skupinovou provozní marži 6,3 procenta, v automobilové divizi však 4,2 procenta. Konkurence a regulace dopadají na všechny. Nicméně se projevuje rozdílná kvalita podnikového řízení.
Česká otázka
Český automobilový průmysl se podílí na HDP naší země zhruba devíti až deseti procenty. Přímo zaměstnává kolem 180 tisíc lidí, s navazujícími obory podstatně více. Škoda Auto přitom zůstává jednou z nejzdravějších částí koncernu: za první pololetí dodala 555 700 vozů, zvýšila provozní zisk na 1,37 miliardy eur a dosáhla marže 8,5 procenta. Podnik je zdravý a konkurenceschopný, možná proto není asijská konkurence natolik hrozivá. Je tu ale jedna zásadní věc: přesun hodnoty.
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Dříve byla největší hodnota automobilu ve strojařině. Nyní se se přesouvá z mechaniky do bateriových článků, výkonové elektroniky, čipů a softwaru. To je zásadnější změna, než se zdá. Příklad: Nokia, kdysi dominantní hráč na trhu, neztratila schopnost vyrábět telefony. Ztratila však vládu nad softwarem, na kterém se vydělává.
Rizikem pro Česko není jen možnost zavření továren. Ještě horší by bylo, kdyby zůstaly a dělaly tu nejméně ziskovou práci: montáž, zatímco rozhodování, duševní vlastnictví a marže by patřily někomu jinému.
Otázka příštích deseti let proto nezní, kolik automobilů se u nás vyrobí, ale jaký podíl z jejich ceny v české ekonomice zůstane.