LOMBORG: Cesta ke společné prosperitě. Volný obchod je výhodný zejména pro chudší země

Aktuální hrozba celosvětové celní války dovedla mnohé k závěru, že bude pro všechny nejlepší, když se budou jednotlivé státy zaměřovat především na to, v čem vynikají. Tento optimistický pohled na věc je v přímém rozporu s vnímáním obchodu jako hry s nulovým součtem, v níž vítězí ostatní země.

Stinné stránky volného obchodu ovšem nejsou žádný mýtus: fotky z amerického „Rezavého pásu“ se staly symbolem negativního dopadu volného obchodu, a to nejen v USA, nýbrž po celém světě. Když se tamní korporace rozhodly přesunout výrobu do zahraničí, kdysi významné továrny, rozprostírající se na území několika amerických států, znenadání utichly, což vedlo k devastaci místních komunit.

Na obou pohledech může být něco pravdy. Přínosy a náklady politiky volného obchodu nejsou pro každého stejné. Bohaté země mají z volnějšího obchodu relativně menší prospěch, přičemž část jejich pracovní síly nese až neúměrnou zátěž. I tak ale recenzovaný výzkum od ekonomů z Kodaňského konsensu jasně ukazuje, že volnější obchod je z velké části výhodný i pro bohaté země.

Sedmidolarový výnos na dolar nákladů

Tento ekonomický model zkoumá, co by se stalo, kdyby globální obchod vzrostl o pět procent. Vznikly by nemalé náklady, které by do budoucna činily téměř jeden bilion dolarů za všechny dotčené pracovníky po celém světě. Tato částka vychází ze součtu nákladů na mzdové balíčky pro zaměstnance, kteří přijdou o práci nebo kteří budou muset přejít na hůře placenou pozici. Zároveň zahrnuje i případný úplný odliv pracovní síly.

Přibližně 92 procent těchto nákladů vzniká ve vyspělých zemích, například v oblastech, jako je již zmiňovaný „Rezavý pás“. Ostatně právě tam se nachází většina trhů ohrožených dovozem. Jde o místa, kde jsou nejvyšší mzdy a kde pracovníky ohrožuje konkurence levnějších nebo lepších výrobků z chudých zemí. Ztráty přitom nejsou nijak zanedbatelné – bilion dolarů je hodně pro každého.

Musíme však vzít v úvahu i značné výhody volného obchodu. Stejný posun, který způsobil odchod továren z bývalých průmyslových center, vedl k neuvěřitelným úsporám z rozsahu a umožnil spotřebitelům po celém světě nakupovat levné a mnohdy i kvalitní výrobky ve velkých řetězcích.

Střední třída v USA získává odhadem 29 % své kupní síly ze zahraničního obchodu. Jinými slovy, průměrný Američan střední třídy si může za každý dolar koupit téměř o třetinu víc, než kdyby se neobchodovalo. Ještě markantnější je tento efekt u nejchudší desetiny Američanů, kde tvoří 62 procent.

Když spočítáme přínosy volného obchodu v bohatých zemích OECD, zjistíme, že výrazně převyšují náklady, činí totiž 6,7 bilionu dolarů. V celkovém součtu tak na každý jeden dolar nákladů připadne sedmidolarový výnos. Jistě, vlády by se měly o pracovníky, kteří byli volným obchodem poškozeni nejvíce, starat lépe, nicméně pravdou je, že i po zohlednění nákladů ve výši jednoho bilionu dolarů získají bohaté země výhody v hodnotě šesti bilionů dolarů. Takový přínos zkrátka nemůže ignorovat žádná vláda, a to nemalým nákladům navzdory.

Lepší místo k žití

A co je možná ještě důležitější, výzkum dále ukazuje, že volný obchod je nesmírně výhodný pro chudší země. Z toho důvodu je až trestuhodné, že politici zcela opustili multilaterální program volného obchodu. Ten totiž může nejchudším zemím světa přinést obrovské zisky. Až na tom budou nejchudší země lépe, tu změnu pocítí celý svět, který se rázem stane silnějším a stabilnějším místem k žití.

I země s nízkými příjmy, kde v současné době žijí čtyři miliardy lidí, ponesou v důsledku volnějšího obchodu určité náklady. Ty však budou relativně nízké, zhruba 15 miliard dolarů. Jejich zisky by však činily neuvěřitelných 1,4 bilionu dolarů. A jelikož jde o mnohem chudší a menší ekonomiky, ten rozdíl by byl o to markantnější. Navíc, vzhledem k mnohem nižším nákladům, by každý utracený dolar představoval přínos v hodnotě 95 dolarů, a to už je opravdu vynikající návratnost investice.

Ve světě, který se potýká s nerovností a ekonomickou nejistotou, je volnější obchod jedním z nejlepších nástrojů, jak dosáhnout společné globální prosperity. Náklady na něj – především ve vyspělých zemích – nejsou vůbec zanedbatelné a je potřeba přistupovat k nim chytřeji a spravedlivěji než doposud, ale zároveň nelze ignorovat jeho nezměrné výhody. Vzhledem k tomu, že v bohatých zemích připadá na každý dolar nákladů přínos v hodnotě sedm dolarů a v chudších zemích dokonce až 95 dolarů, je volnější obchod výhodný pro všechny. Budoucností není protekcionismus, nýbrž reforma, která zajistí nejen větší zisky z obchodu, ale také jejich efektivnější přerozdělení.