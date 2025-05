Pomoci k vítězství? Ne, při Zelenského návštěvě v Praze jde o cestu k míru

Už není květen 2022, kdy se šířila víra ve vítězství ve stylu „když Rusko neuspělo ve třídenní válce, tak může být poraženo“ (ty tři dny si prý Moskva původně dala na obsazení Kyjeva).

V květnu 2025 je to jinak, což dokládá slovník z mediálních vystoupení, tiskových konferenci či vůbec zpravodajství. Kdyby si někdo dělal čárky za každé užití slova vítězství, papír by asi zůstal dost prázdný. Zato čárky za užití slova mír (či alespoň příměří) by houstly.

V neděli v poledne to na CNN Prima News řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS): „Byl bych rád, abychom se přiblížili míru na Ukrajině. Míru, který nebude kapitulací pro Ukrajinu, ale míru, který bude znamenat dlouhodobě podmínky, které si Ukrajina zaslouží po agresi Ruska.“ Odpoledne pak mluvil o míru na tiskovce se Zelenským prezident Petr Pavel.

Co se děje? Že by se „chciválkové“ změnili ve „chcimíry“? Že by se rozhodli překovat meče v pluhy? Ne, speciálně u prezidenta Pavla jde o postoj konstantní. Nehoroval ani pro „úplné vítězství“, ani pro „okamžitý mír“ až příliš podobný kapitulaci.

Kdo je připraven na nejhorší

Pamatujete si na předjaří 2023? V Mnichově začala tradiční bezpečnostní konference, dorazil tam i designovaný prezident Pavel a do převládající jednoty a odhodlání zasel símě pochyb: „Nechci se řídit nadějí či vírou,“ řekl. „Nelze jen očekávat to nejlepší, je třeba, abychom byli připraveni na to nejhorší.“

Bylo to v době, kdy šéf ukrajinské diplomacie Kuleba řekl, že „konec války nastane až tehdy, když ruský prezident přijede na Ukrajinu, poklekne před památníkem obětí války a požádá o odpuštění“. Kdy myšlenka na cokoliv jiného než vítězství a návrat hranic Ukrajiny do února 2014 byla považována málem za zradu.

Petr Pavel to tehdy od leckoho schytal (ale třeba od šéfa CIA sklidil uznání), hlavně tedy u nás. Prý i kdyby měl pravdu, tak už není voják, ale politik a jako takový musí držet basu s napadenou zemí a se spojenci. Na tom samozřejmě něco je.

Ale teď jsme o dva roky dále, v situaci, kdy Rusko chce získat „svá“ území za každou cenu (buď je získá skrze Trumpovu dohodu, nebo pokračováním války) a ukazuje se pár věcí. Za prvé: Petr Pavel měl tehdy pravdu. Za druhé: Někdy je lepší si nalít čistého vína než trvat na dosažení nedostupného ideálu a pak vyvolat tím větší zklamání, když to nevyjde. Za třetí: Petr Pavel nemusí čelit nařčení, že teď říká něco jiného než dříve.

Vojenské uvažování – počítat se všemi variantami vývoje, nejen s variantou pro hlasy voličů v kampani – má své plusy. Ví to každý, kdo se jen letmo seznámil s myšlenkami Carla von Clausewitze. Není náhoda, že se i po dvou stech letech přednášejí na vojenských akademiích.

I v neděli se prezident Pavel držel spíš suché racionality. Ano, budeme dál pomáhat Ukrajině. Budeme pokračovat v muniční iniciativě (pomohla snížit nerovnováhu z poměru 1 : 10 na asi 1 : 2 ve prospěch Ruska). A i kdyby válka letos skončila (kdyby se třeba podařilo prosadit Trumpovu dohodu), vojenské sklady v Evropě jsou natolik vyprázdněné, že zásoba munice by se hodila.

Půjdou čeští vojáci na Ukrajinu dozorovat příměří? Ta otázka má smysl až poté, co se příměří podaří dosáhnout (a záleží, v jaké podobě to bude). A že příměří nelze dosáhnout bez územních ústupků, je očividné, ač tomu netleskáme. Suma sumárum: prezident nesugeruje, že bychom mohli pomoci Ukrajině k vítězství, ale zamýšlí se nad tím, zda a jak jí můžeme pomoci k jakž takž přijatelnému míru. K míru, který by se nepodobal kapitulaci.

Jsou věci, na něž se neútočí

To, co zde bylo řečeno, pochází z veřejných zdrojů, z toho, co bylo publikováno. Jenže pak jsou tu i věci nuancovanější, kritičtější, o nichž se veřejně nemluví. Třeba když se prezident Zelenskyj vyjádřil, že Ukrajina nemůže zajistit bezpečnost politiků, kteří se 9. května sejdou na Rudém náměstí v Moskvě k 80. výročí vítězství ve druhé světové válce.

To je věc, pro níž může mít našinec emoční pochopení. Když Rusové bombardovali město Sumy prý proto, že tam právě byla sešlost ukrajinských vojáků (a zabili hodně civilistů), proč by Ukrajinci nemohli vyslat drony 9. května na vojenskou přehlídku na Rudé náměstí? Tomu člověk rozumí. Ale naznačovat to předem takhle veřejně, může působit neblaze. Argument, že „Rusové to dělají také“, působí dost slabě.

Hodně lidí i celých společností po světě pokládá porážku nacismu a Hitlera v květnu 1945 za součást univerzálního odkazu lidstva. Za něco, co se nemá zpochybňovat ani narušovat. Za něco, co vedlo k založení OSN a celého mezinárodního řádu, který do značné míry stále platí. Byl by snad řád, který by nastolili muži jako Putin, Si či Trump, lepší? Toto by bylo užitečné Zelenskému připomenout. Udělal to prezident Pavel? Udělá to premiér Fiala či jiní, s nimiž se Zelenskyj setká? To se asi dozvíme těžko.