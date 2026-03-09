Trumpův učeň Zelenskyj. Orbána vydírá, Američanům se vlísává nabídkou pomoci s drony

Ukrajinský prezident řekl, že adresu maďarského premiéra Orbána předá vojákům a ti si s ním „promluví po svém“. To je přímá výhrůžka, ba vydírání. To je něco, co se nedělá. A už vůbec by to neměl dělat lídr země usilující o členství v EU.
Však také na obranu Orbána vystoupil i jeho úhlavní nepřítel, lídr opozice a sok pro nadcházející volby Peter Magyar: „Žádný zahraniční státník nesmí žádnému Maďarovi vyhrožovat,“ řekl k tomu.
Je to víc než zločin, je to chyba
Je to situace, pro jaké se používá dvě stě let starý výrok připisovaný francouzskému ministru Talleyrandovi: „Je to víc než zločin, je to chyba.“
Ano, Zelenskyj má pro vztek na Orbána důvody. Vytáčí ho, že Orbán trvá na dopravě ruské ropy přes Ukrajinu do Maďarska. A že ve volební kampani tyto postoje, poškozující Ukrajinu ve válce, ještě vyhrocuje. Třeba výroky typu: „Žádný kompromis. Ropnou blokádu zlomíme silou. Přinutíme Ukrajince, aby znovu spustili dodávky ropy. Bezpodmínečně.“
Toto vytáčí mnohé. Reportér webu iDNES.cz na Ukrajině cituje tamního činitele: „Možná jsme s Maďary měli smlouvu, ale smůla. Byla to vyšší moc. Je válka, přiletěla raketa, trefila trubku. Smůla. Ale jak to, že Ukrajina válčí a zároveň přepravuje ruskou ropu a plyn? To pak asi žádná válka není.“
Jenže i když se Zelenskyj rozčílí z pochopitelných důvodů, veřejně říci, že Orbánovu adresu předá vojákům, je průšvih. Je to vlastně horší než zločin, je to chyba. Je to něco, co posiluje argumenty Putina i těch na Západě, kteří před podporou Ukrajiny varují.
I u nás je jich dost. Zazní-li jejich argumenty, leckdo má pocit, že vyčítají Fialově vládě sázku na špatného koně. Že neměla podpořit Ukrajinu „junty, zlodějů či zlatých záchodů“, ale spíš Rusko snažící se „udržet pořádek, ba řád“.
Chcete pomoci s drony?
Ale pozor. Už v neděli Zelenskyj oznámil, že Ukrajina pošle své dronové experty na Blízký východ. Aby tam pomohli snížit hrozbu dronů startujících z Íránu. Prý proto, že o tu pomoc požádala Trumpova vláda. A i proto, ač se to neříká oficiálně a moc nahlas, že za tuto pomoc by Ukrajina od Washingtonu mohla něco získat, třeba protiraketové systému Patriot.
Taková nabídka či transakce má racionální jádro. Rusko už léta používá íránské drony Šáhed. Nejprve je dováželo, pak je začalo vyrábět v licenci. A má-li někdo ve světě letité zkušenosti s drony Šáhed a obranou proti nim, je to především Ukrajina.
Proč by se Ukrajina o tyto své zkušenosti a poznatky nepodělila? „Jsme připraveni pomoci a očekáváme, že naši lidé také obdrží potřebnou podporu,“ prohlásil Zelenskyj. Ale co je to vůbec „potřebná podpora“? Patrioty? Dodávky jiných zbraní? Větší tlak Trumpovy vlády na Rusko při jednání o konci války na Ukrajině? To už si musíte domýšlet sami.
To není svět pro Mirky Dušíny a Matky Terezy
Takže znovu. Co to tady sledujeme? Ujely Zelenskému s výhrůžkou Orbánovi prostě nervy? Či už se na něm podepisují čtyři roky války? Možná. Nebo to lze říci tak, že do nějaké – těžko stanovit, do jak velké – míry platí obojí. Ale pak tu může být ještě něco jiného, o čem se nahlas nemluví, ale svůj nemalý vliv to má.
Zkuste si představit, že Zelenskyj už víc než rok sleduje chování a jednání Donalda Trumpa v Bílé domě. Jeho transakční politiku (styl něco za něco) v praxi. Jeho aroganci vůči Kanadě. Jeho neurvalý nátlak na Grónsko. Jeho únos venezuelského diktátora. Jeho útok na Írán. A že zřejmě jako první lídr se z toho poučil a tuto transakční politiku se pokouší napodobovat. To není tak úplně nepředstavitelné.
Taková úvaha samozřejmě není omluva. Třeba za to, jak Zelenskyj vyhrožoval Orbánovi. Ale je to jistá snaha po objasnění. Upřímně. V čem se v jádru liší Zelenského výhrůžky Orbánovi od Trumpových slov vůči Grónsku? Od toho, že americký prezident odmítal vyloučit použití zbraní? Či od Trumpovy politiky cel? Čím se liší Zelenského nabídka pomoci s obranou proti íránským dronům od Trumpových nabídek a lákadel pro ty, kteří „půjdou s námi“?
Jistě, Mirek Dušín či Matka Tereza by to tak nedělali. Ale dnešní svět transakční politiky není stavěn pro Mirky Dušíny ani pro Matky Terezy. Co by dělali ti Evropané, kteří si transakční politiku oškliví a Zelenského výhrůžky Orbánovi právem kritizují, kdyby byli v Zelenského situaci? Nepustili by se i oni do Maďarska „ostřeji“? Možná časem zjistíme, že Zelenskyj není jediný, kdo se v tísni inspiruje Trumpovou politikou.