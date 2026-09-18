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KLAUS: Skoro neuvěřitelný projev paní von der Leyenové. I s výroky a la politbyro

Václav Klaus
Názor
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Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském parlamentu ve Štrasburku ve Francii projev o stavu Evropské unie (SOTEU). (16. září 2026) | foto: Reuters

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednesla ve středu v Bruselu projev „o stavu Unie“. Text a používané formulace přesahují snad úplně všechno, co známe z minulosti.

Před závorku je nezbytné vytknout dvě věci. Paní Leyenová nepřetržitě zaměňuje pojem „Evropská unie“ za slovo „Evropa“. Evropa je kontinent, Evropská unie je lidmi vytvořená organizace. Podobně je Amerika kontinent a USA jeden z jeho států. To je stálý postoj bruselských úředníků a ideologů, ale my ho nemůžeme přijímat. I výkřiky na závěr „Es lebe Europa. Long live Europe“ jsou úsměvné. Evropa není živou bytostí, proto nemůže „žít“. Může existovat.

Jako profesor ekonomie musím říci, že výraz strukturálně vysoké ceny neznám. Ceny jsou vysoké, nebo nízké.

Výzvy současného světa považuje paní Leyenová za mimořádné, ale věta, že se v tomto světě „Evropa rozhodla jít svou vlastní cestou“, předpokládá, že se Evropa rozhoduje. Nikoli. Ústy paní von der Leyenové je rozhodováno za Evropu. Fráze „Evropa je tu pro Evropany“ znamená, že je Evropa nad Evropany. To nedává smysl.

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