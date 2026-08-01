Česko nedávno nadchlo české wimbledonské finále Lindy Noskové a Karolíny Muchové. Markéta Vondroušová, další česká wimbledonská šampionka, ale od června čelí čtyřletému zákazu činnosti. Tribunál ustavený Mezinárodní agenturou pro bezúhonnost tenisu (ITIA) jí uložil nejvyšší trest – ne za pozitivní dopingový nález, ale za odmítnutí dopingovou kontrolu podstoupit.
Vondroušovou koncem roku 2025 neohlášeně navštívila doma antidopingová komisařka. Tenistka ji nevpustila a podepsala formulář o odmítnutí testu. Ve své pozdější obhajobě namítala, že komisařka přišla mimo stanovený čas, nedostatečně prokázala totožnost a že testování bylo nepřípustné vzhledem k jejímu psychickému stavu (úzkostná porucha a akutní stresová reakce). Tribunál žádný z argumentů nepřijal.
Je paradox, že kdyby Vondroušová nebyla doma, případně to předstírala, asi by nic neporušila. Sportovec má povinnost být k zastižení doma (či na jiném místě) v časových oknech, které sám sdělí. Testován může být i mimo tyto časy: když ale komisaři sportovce nezastihnou, sankce mu nehrozí.
V případu Vondroušové používá sportovní veřejnost pojmy jako drakonický a exemplární trest. Čtyřletý trest je ovšem podle antidopingových předpisů standardní sazbou za odmítnutí kontroly. Je však takový trest přiměřený? Pro špičkového sportovce je distanc tohoto rozsahu (nejen zákaz soutěžit, ale i trénovat) rozsudkem smrti, resp. koncem kariéry. Roli hraje i věk: Vondroušové je 25 let, tedy je v nejlepších letech, a čtyři roky mimo kurt mohou znamenat, že se už do světové špičky nevrátí.
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Obří rána pro Vondroušovou. Za odmítnutí dopingové kontroly dostala čtyřletý trest
Co je málo zmiňováno, je tzv. obrácené důkazní břemeno. V mnoha situacích je to totiž právě sportovec, který musí něco tvrdit a prokazovat – tedy opak toho, co známe v trestním řízení, kde platí presumpce neviny. A nemusí jít pouze o pozitivní dopingový nález či odmítnutí kontroly jako v případě Vondroušové.
Někdo měsíc, jiný čtyři roky
Sportovně právní lahůdkou je třeba situace, kdy má sportovec tzv. nepříznivý analytický nález. V roce 2017 jsem byl v týmu, který úspěšně obhájil slovenského zlatého olympionika Mateje Tótha. Práce a náklady na to, abychom prokázali, proč má sportovec krvinky s jinými parametry než běžná populace, byly enormní. A je to férové vůči sportovcům střední úrovně, kteří jednoduše nemají statisíce dolarů na právní a lékařské týmy?
Antidopingový systém ve svém současném nastavení de facto zvýhodňuje finančně silné – ty, kdo si mohou dovolit prvotřídní odbornou podporu. To je systémový problém, který přesahuje případ Vondroušové, ale její kauza jej opět výrazně oživuje.
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Nikdy jsem neměla pozitivní test, hájí se Vondroušová. Nevím, co bude dál
Případ Vondroušové kontrastuje s dalšími tenistkami a tenisty. Jannik Sinner dostal trest na tři měsíce, Iga Świąteková dokonce jen jeden měsíc, Simona Halepová devět měsíců (byl jí snížen původní, rovněž čtyřletý trest) stejně jako Marin Čilić. A před několika týdny Američan Nathan Ponwith přijal dobrovolně jednoměsíční zákaz činnosti.
Pro všechny jmenované platí, že měli pozitivní dopingový nález – tedy byli přistiženi se zakázanou látkou v těle. Vondroušové přitom nic prokázáno nebylo (ani neodevzdala vzorek). Přesto dostala trest, který všechny tyto hráče výrazně přesahuje.
Tento kontrast nevyvolává otázky nad spravedlností jednoho rozhodnutí, ale nad konzistencí antidopingového systému: jak je možné, že hráč s prokazatelně zakázanou látkou v těle odejde s trestem několikanásobně nižším než hráčka, u níž taková látka prokázána nebyla? Obě porušení jsou sice závažná, nicméně jejich společenské vnímání a morální závažnost se přirozeně liší.
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Nedat vzorek je nejhorší. Šéf antidopingu o pravidlech, která porušila Vondroušová
V případě Vondroušové mám za to, že přísnost čtyřletého trestu vyplývá z kvalifikace odmítnutí testu jako jednoho z nejzávažnějších porušení antidopingových pravidel – a v tomto ohledu je příslušná úprava správná. Odmítnutí odběru vzorku nebo jeho maření je ve světě dopingu záměrným úkonem, u nějž se předpokládá snaha zakrýt použití zakázané látky. Právě proto je trest nastaven na roveň pozitivnímu nálezu a v zásadě bez výjimek.
Férovost testování a čistota sportu
Může ale Vondroušová dosáhnout snížení trestu? To by připadalo v úvahu jen při prokázání výjimečných okolností a nižší míry zavinění – což se tenistce v prvním stupni nepodařilo. Klíčovou otázkou pro Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) bude, zda její psychický stav v době odmítnutí dosahoval intenzity, která by takovou výjimku odůvodnila. Jde o obtížně prokazatelný fakt, ale nikoli nemožný. Podobné argumenty v minulosti u CAS uspěly – byť za jiných okolností.
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Právník Vondroušové: Trest je nepřiměřený a likvidační. Žádnou chybu neudělala
Na férovost testování (ve dne v noci) upozornila i v nedávno skončená Tour de France, kdy si jezdci stěžovali, že je komisaři vzbudili uprostřed noci, oni pak nemohli usnout, a to negativně ovlivnilo jejich výkon. Na druhé misce vah je samozřejmě čistota sportu, tedy aby dopující sportovci neměli výhodu proti těm, kteří nedopují.
O dalším směřování kariéry Vondroušové rozhodne až arbitráž ve švýcarském Lausanne. Odvolat k ní se však její tým může až poté, co bude vydán kompletní rozhodčí nález. CAS má v podobných věcech bohatou praxi a není výjimkou, že rozhodnutí nezávislého tribunálu zmírní, resp. trest zkrátí (třeba v případě Halepové), nalezne-li k tomu pádný důvod.
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Nešťastné, ale jiný trest nebyl možný! Vyšla podrobná zpráva k Vondroušové
Byl-li by Vondroušové čtyřletý trest potvrzen, šlo by asi o konec její slibně rozjeté kariéry. Bude-li očištěna, případně trest výrazně zmírněn, můžeme se třeba brzy těšit na další pouze české wimbledonské finále.
Autor je advokát, AK Rowan Legal.