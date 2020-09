Velký nepořádek začíná maličkostmi

VRÁTO (Jihočeský kraj) Vždy, když se naskytne šance, a mohu zareagovat na nějaké aktuální téma, které trápí nejen naší obec, ale i spousty ostatních, si říkám, že nebudu tím dalším rozsévačem špatné nálady, protože těch je okolo nás poslední dobou víc než dost. Naopak budu na vše nahlížet s úsměvem a s nadhledem. Bohužel, téma černých skládek, odpadků okolo cest a znečištění přírody mi moc optimismu do žil nevlévá.

Přiznám se, že se rád zúčastňuji debat o tom, jak tráva kousek od našich státních hranic je víc zelená, všude je pořádek, rigoly okolo cest jsou čisté a nezdobí je odhozené igelitové tašky a plné pytle. Stává se, že během diskuze dotyčný kritik současných poměrů a zároveň milovník čisté přírody vykouří pár cigaret, které pak hezkým obloučkem skončí buďto na chodníku anebo kousek od kanalizační vpusti. Takovou maličkostí, ale ten velký nepořádek začíná.

Nedokážu pochopit a vnitřně se nikdy nesmířím s tím, že při procházce naší obcí stále nacházím místa, kde jsou na malých i větších „kopečcích“, čas od času vyvezeny zbytky stavební suti, trávy, větví nebo celých vytrhaných keříků, o igelitových taškách a pytlích s odpadky nemluvě. Občas se objeví i retro lednice či televizor, který pamatuje dobu, kdy se stěží naladily dva programy. Opakovaně si kladu stejnou otázku, a stále neznám odpověď: když už si dal dotyčný práci s tím, že takový odpad, ale i jiné nepotřebné věci naložil, proč je neodvezl do sběrného dvora? Ten je od naší obce vzdálený asi dva kilometry a jeho služby mohou spoluobčané využívat zdarma. Někdy jsem se pustil do detektivního pátrání, a dal si tu práci viníka vypátrat. Ve většině případů jsem uspěl, a dotyčného jsem identifikoval třeba i podle adresy nalezené na výplatní pásce. Přiznám se, že se pak musím hodně ovládat a vybavit si rady z kurzu asertivního chování. V první chvíli vidím totiž vždy rudě, a mám chuť obsah igelitového pytle dotyčnému rozházet po zahradě.

Naštěstí se vždy najde pár uvědomělých občanů, kterým stejně jako mně, není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, a sami tyto nepořádky likvidují. Při této příležitosti patří můj osobní dík organizátorům akce Ukliďme Česko, kteří se opravdu smysluplně snaží zapojit prostřednictvím obcí a měst, ale i různých spolků všechny spoluobčany, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijeme, do úklidu našeho okolí. Letos například i vtipně pomocí propagačního videa na motivy písně Ivana Mládka „Zobali vrabci zobali, igelitové obaly‟. Je mi jen líto, že se těchto „úklidů“ nezúčastňují ty davy lidí, které můžeme vidět ve večerních zprávách při jiných akcích, které si dávají za úkol, také „úklid Česka‟. Faktem je, že je snazší si někde na náměstí zanadávat, jak se máme špatně, jak jsou ti ostatní nepořádní a bezohlední, než se převléct do tepláků, nasadit si rukavice a půl dne chodit po obci s igelitovým pytlem a sbírat odpadky. To se dnes moc nenosí a také od takové práce bolí záda. Mimochodem, také si kladete otázku, kdo asi ta náměstí potom uklidí!?

Přesto věřím, že se 19. září při podzimním úklidu naší obce najde opět spousta těch, kteří chtějí, aby obec byla čistější a krásnější, ale svým příkladem strhnou pro následující ročníky další sousedy, přátele a kamarády. Těší mě, že minulých ročníků se v naší obci zúčastnily hlavně děti. Doufám, že stejně jako v minulých letech vyjde hezké počasí, a všem, kteří se akce zúčastní, vyplavený endorfin závěrem vykouzlí úsměv na rtech.