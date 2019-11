Na úřadě se začaly množit stížnosti na kokrhání kohoutů i bzučení včel

VRÁTO (Jihočeský kraj) To, že naše obec bezprostředně sousedí s krajským městem České Budějovice, přináší na jedné straně spoustu výhod, na straně druhé se však postupně vytrácí vesnický způsob života, který ve Vrátě ještě před nějakými 20 lety byl. Život v klidné, a někdy až ospalé obci na periférii Českobudějovické pánve, kde se všichni obyvatelé navzájem znali, se rychle změnil.

Začaly se stavět nové rodinné domy, a tak se Vráto takřka přes noc, stalo domovem několika stovek nových obyvatel, kteří přišli převážně ze sídlišť krajského města. Jedním z důvodů jejich zabydlení se, byl určitě útěk před ruchem a hlukem města, ale ten vesnický, klidný a pohodový život si zřejmě každý představoval trochu jinak.



Starosto, starej se!

Na obecním úřadu se postupně začaly množit připomínky a stížnosti, třeba na kokrhání kohoutů, bučení krav a dokonce i na bzučení včel. Navíc díky moderním technologiím dnes není žádným problémem zjistit, že kousek pozemku před mým plotem je ve vlastnictví obce, a tak je nejednoduší zavolat starostovi, ať se tedy stará a pošle někoho, aby těch 10 m2 trávníku posekal. Na druhou stranu fakt, že dotyčný minulý týden kopal nový bazén a zeminu pak na jiný obecní pozemek „provizorně“ uložil, je z pohledu některých obyvatel záležitostí téměř samozřejmou - včetně toho, že by obec měla na svoje náklady zeminu zlikvidovat. Ona má svým občanům pomáhat, vycházet jim vstříc, řešit jejich problémy, přece proto tady je!

Ani v zimě není situace jiná, a řekl bych, že mnohdy i horší. Tak třeba když napadne celých pět centimetrů sněhu a chudák občan se musí brodit ke svému vyhřátému SUV. Pak teprve začíná ten pravý pogrom na starostu a jeden telefonát stíhá druhý. Každý se ptá, proč je jeho místo před domem ještě zasněžené, a to, že se momentálně pracuje ve vedlejší ulici, a sypače uklízí komunikace postupně, nikoho nezajímá.

Nic není jak bývávalo

Bohužel, v dnešní době je skoro nemožné požádat kohokoli, aby udělal něco málo pro obec navíc, a tak, by se s trochou nadsázky mohla prosba o úklid chodníku svépomocí rovnat téměř vlastní žádosti o odvolání z funkce. Nic není jako dřív a nic není, jak bývávalo, se zpívá, a dnes bych pokračoval slovem bohužel. Jak se říká, dřív měli lidé k sobě blíž. Například když se vyhlásila sobotní úklidová akce, chcete-li brigáda, téměř celá obec se jí zúčastnila, ne proto, že to soudruzi nařídili, ale proto, že každý chtěl mít před svým domem a jeho okolím čisto a uklizeno. Bývalé předzahrádky, které se většinou nacházely na obecních pozemcích, sloužily u každého domku tak trochu jako výstavní plochy, a každý si mohl udělat hned obrázek o pečlivosti obyvatele té či oné nemovitosti. Dnes jsou domy obehnány vysokými ploty jako hradbami, místo padacích mostů jsou brány na dálková ovládání a celou tuto domovní fortifikaci střeží bedlivá oka bezpečnostních kamer, která vše přenáší na obrazovky mobilních telefonů asi proto, aby se vědělo, jak sousedi dodržují pracovní dobu.

Sečteno a podtrženo: k čemu dnes vlastně obecní úřad máme? Podle nejčastěji řešených problémů jsem došel k závěru, že důvody jsou přibližně čtyři. K tomu, aby zabezpečil bezproblémový přívod vody do domácností, aby vyprodukované odpadní vody v klidu někam odtekly, aby každý týden byly vyvezeny popelnice a jak již jsem zmínil, aby byl v zimě sníh nejpozději do 6. hodiny ranní uklizený. Samozřejmostí je to, aby všechny tyto služby nestály občana moc peněz, v ideálním případě byly zcela bezplatné a jako bonus by mohl každý obdržet od obce zdarma popelnici. Tak trochu mi to připomíná činnost bytového družstva.

Je to má osobní prohra

Dnes mnohým mohu připadat ke všemu velmi kritický, a tak připojuji kritiku i ke své osobě, snad aby někdo necítil křivdu. Jako svou osobní prohru vidím to, že se mi nepodařilo sblížit starousedlíky s novými občany, o což se několik let velmi snažím. Například jsme k tomuto účelu obnovili pořádání obecních slavností, které jsou spojené s dětským dnem a zábavou pro dospělé. Zřejmě až naivně jsem si představoval, že se na takové společensko-kulturní akci, pořádané jednou ročně, sejde celá obec a naváží se nové kontakty a známosti mezi sousedy. Bohužel se tak nestalo. V dnešní době plné slavností a festivalů, které se pořádají na různých místech jižních Čech během léta prakticky denně, si cestu k nám, do Vráta najdou více přespolní návštěvníci než domácí. Zřejmě už málokomu stačí, že na vesnické zábavě hraje kapela ze sousední vsi, a atmosféra je velmi lidová. Lidé raději volí návštěvu megakoncertu v Budějovicích nebo Krumlově, kde je bude bavit přední pražská hudební skupina. Setkávám se i s dotazy, proč obec také nemůže na naše slavnosti kapelu tohoto formátu pozvat? Vysvětlovat, že nemáme rozpočet, který by pořádání akce s takovými hosty finančně pokryl, je vyčerpávající a někdy až zbytečné. Zda se situace, týkající se soužití starousedlíků a nových obyvatel zlepší, ukáže čas, avšak já osobně jsem v tomto směru velký pesimista.

Přesto - i v současnosti se u nás najdou jedinci, kteří působí téměř jako životabudič, kteří ocení to, jak obecní úřad pracuje a zároveň jsou ochotni sami a nezištně pro obec něco udělat. Děkuji, že jste.