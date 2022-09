Všechno nejde vysedět. Současná krize nevyprchá jako covid

Nezmění-li koalice politiku a s ní i rétoriku, čeká nás nárůst popularity extremistů. Podceňovat to způsobem, který Fialův kabinet předvádí, je nemoudré.

Spíláním protestujícím na náměstí je premiér na svou stranu nezíská, a pokud voliče vláda ignoruje, tedy s výjimkou těch svých, dočká se tvrdé srážky s realitou, a to velmi brzo.

Říci, že část obyvatel je hloupá, zmanipulovaná či demokracii nedorostlá, je učebnicovým selháním. Politik, který je ochoten to vyslovit, říká, že není schopen s lidmi komunikovat, že jim nerozumí a netuší, co prožívají. Fialův kabinet patrně sází na to, že vše brzy samo pomine, jako covid. A kdyby ne? Bylo by možné jednoduše utéct a svést vše na velepadoucha Babiše?