Všechno souvisí s jedním požárem v Pardubicích. Nepostavit radar v Brdech byla chyba

S obdivuhodnou rychlostí vypátraly bezpečnostní složky dvou států tři podezřelé, dvě ženy a jednoho muže. Požár v pardubické společnosti LPP Holding byl založen v noci ze čtvrtka na pátek 20. března. To navozuje domněnku, že policisté asi nešmátrali tak úplně naslepo. Nebo jim vydatně pomohla umělá inteligence? To se asi veřejně proklepávat nebude.
Veřejně se dál pracuje na čtyřech stopách. Z nich dvě byly téměř okamžitě o něco veřejnější. Ta první vedla k organizaci Earthquake Faction, k palestinským sympatizantům, ale kdoví, jestli to není „falešná vlajka“, která má zakrýt druhého nejpodezřelejšího: ruské diverzanty.
Obě tyto hypotézy devalvují několik politických a společenských aktiv. V případě první hypotézy přesvědčení, že u nás žádná muslimská imigrace není a varování před ní je jen vyvolávání hysterie. Imigrace možná ne, ale vliv je tu značný a trvá už dlouho, zejména mezi mladými, skoro vzdělanými levičáky.
Loni na podzim, během předvolebních kampaní, se konaly propalestinské demonstrace, které útočily na tehdejšího premiéra Petra Fialu a ODS. To bylo v září. Na výročí teroristického útoku Hamásu na Izrael, 6. a 7. října 2025, na 28 fakultách a 14 univerzitách po celé zemi (například FAMU, AVU, UMPRUM, VŠCHT) studenti vyvěšovali vlajky a transparenty v interiérech škol, na chodbách nebo v oknech. Už tehdy bylo zřejmé, že máme co do činění s organizovanou skupinou politicky motivovaných lidí tíhnoucí k radikalizaci a terorismu. Je nutné předpokládat, že se dopustí nějakého dalšího neštěstí, jímž bude inspirovat mnoho následovníků, jak je v té víře kázáno.
Teroristé a sekuriťáci
Proti hypotéze teroristického útoku propalestinců, přesněji jejich motivu, na firmu LPP Holding hovoří prohlášení její tiskové mluvčí Martiny Tauberové, že tato firma s izraelskou zbrojovkou Elbit Systems sice o spolupráci na výrobě dronů kdysi jednala, ale nic nedojednala a spolupráce se nekoná. To ale propalestinské atentátníky nerozhodí. Takové podružné informace se neověřují. Pro ně platí, že Izrael v Gaze páchá genocidu tím, že před vojenskou akcí varuje obyvatelstvo, a páchá hladomor tím, že tam posílá 110 kamionů s jídlem a léky denně – a proti tomu je třeba se postavit! Palestinci mají také svá práva a za ta se také musí bojovat. Všemi prostředky. V tom se autentičtí islamisté od rekrutovaných neliší.
Druhým podezřelým je ruská diverze, protože firma LPP Holding dodává určité zboží na Ukrajinu. Tedy že se Rusové za Earthquake Faction jen schovávají. Také tato hypotéza, ať už vyjde, anebo ne, boří jeden z politických pilířů: že se Ruska nemusíme bát, že jde jen o hysterii a záminku ožebračovat národ výdaji na zbrojení, protože ruské tanky už do Prahy nikdy nepřijedou. Opravdu, do Prahy ne. Zatím dorazily do Vrbětic a možná do Pardubic. Schovka za Palestince by se jevila jako obzvláště mazácká finta.
Výdaje na zbrojení se zvyšovat nebudou a soukromé firmy si mají své podniky zabezpečit samy, peněz na to mají dost, pravil premiér Andrej Babiš.
„Pokud bychom měli zpřísnit bezpečnostní opatření, potom jsme k tomu připraveni. Ale potřebujeme vědět, které zákonné prostředky k tomu můžeme využít. Můžeme využít kamerové systémy s rozpoznáváním obličejů? Může fyzická ostraha využívat zbraně a vytáhnout je na skupinu pachatelů, kteří se nám vloupají do objektu? Může využít jiné prostředky, které nám v danou chvíli zákon neumožňuje?“ ptá se zcela případně mluvčí Tauberová.
Zkušenost občana z každé větší sámošky totiž napovídá, že soukromá bezpečnostní služba, vulgo sekuriťáci, vám nesmějí ani zastoupit cestu, natož požádat o občanskou legitimaci nebo se vám hrabat v kabelce.
Radar? A k čemu?
Představme si, že bychom tady měli tu opravdu přímou demokracii, o níž někteří vládní politici sní. Tedy že by o kdečem rozhodoval národ v referendech. A on už vlastně rozhodoval. V roce 2007 americká vláda oficiálně požádala tu českou, zda může v Brdech, pražských velehorách, postavit radar jako součást protiraketové ochrany Evropy. V červenci 2008, za premiéra Mirka Topolánka, podepsali v Praze tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová hlavní smlouvu o umístění radaru.
Ale… Vzedmula se proti tomu mohutná vlna občanských a ekologistických protestů, odpor veřejnosti byl značný, proti radaru se v průzkumech dlouhodobě stavělo 60–70 % obyvatel. V roce 2011 celá historka skončila. A dnes si čteme zprávy, kterak Írán vypaluje rakety s doletem 4 000 kilometrů. Praha je v dostřelu…