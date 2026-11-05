Všespásný Kodex ČT a vzkazy ze stávky. Televize si otevřela diskusi a chodili jí tam lidi

Zaměstnanci sportovní redakce ČT si na sebe navlékli hokejové dresy se jmenovkou „Faul 4:36“. Autoři pořadu Reportéři ČT se zase vytasili s transparentem „Reportéři ČT. 4:36. Tahle kauza nevyšumí“. Šéfredaktor zpravodajství České televize Michal Kubal zase poskytl rozhovor Seznamu. Jeho titulek zněl: „Koaliční politici mi řekli, že nemají ČT rádi a chtějí nám to vrátit, říká Kubal.“
Jsou to jasná a rozhodná stanoviska. Poté co zazněla veřejně, už nikoho nemůže ani náznakem napadnout, že veškeré zpravodajství, reportáže, ale dokonce ani sport nebudou naprosto nestranné a objektivní. Zmíněné dámy a pánové si zcela určitě řeknou: Když oni do nás kamenem, my do nich chlebem. No, a ke všemu tu je samozřejmě všespásný Kodex ČT.
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Stručná taxonomie žab z Kavčích hor. ČT je obětí vnitřních mocenských zájmů a politických kalkulací
● Ostatně preambule Kodexu ČT je pro její zaměstnance „nejvyšší a nepominutelnou“ normou. Jak sami upozornili pod příspěvkem na sociálních sítích, ve kterém píší o stávkovém režimu a jeho důvodech. Ovšem bez možnosti diskuse.
„Vážení diváci, milí sledující, tuto diskusi jsme se rozhodli uzavřít. V České televizi si nesmírně vážíme svobody projevu a plurality názorů. Veřejná debata je pro nás důležitá, musí však probíhat v mezích základních pravidel slušnosti a respektu. Diskuse pod tímto příspěvkem se bohužel proměnila v prostor plný osobních útoků, vulgarit a urážek,“ uvedl správce sítě České televize.
„Podle preambule Kodexu ČT je pro nás nejvyšším a nepominutelným kritériem respekt k lidské důstojnosti. Zároveň dbáme na kultivovanost komunikace a důrazně odmítáme jakékoli projevy nenávisti či diskriminace. Prostor na našich profilech proto nesmí a nebude sloužit k šíření agrese,“ pokračoval.
„Svoboda projevu končí tam, kde začíná porušování zákona. Komentáře, které mohou být v rozporu s právními předpisy České republiky, můžeme v odůvodněných případech předat k dalšímu posouzení příslušným orgánům, zejména Policii ČR. Děkujeme všem z vás, kteří i ve vypjatých situacích dokážou diskutovat slušně a věcně,“ dodala na sociální síti Česká televize.
Aha. Zkrátka si otevřeli diskusi, ale chodili se jim tam vyjadřovat lidi.
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Dopadne zrušení poplatků na chudé? Nestrašme se nesmysly, ani veřejnoprávním médiím to nepomáhá
● Server Deník.cz na svých stránkách uspořádal anketu s otázkou, zda je „podle vás ČT nestranná a objektivní?“. Do včerejšího dne se tam sešlo necelých dvacet tisíc hlasů. Zatímco 2 044 lidí míní, že ano, 17 442 hlasujících je přesvědčeno, že nikoliv. Ale je to jen jedna anketa. Navíc je dost možné, že se v ní chtěli vyjádřit především frustrovaní dezoláti, kteří si nemohli vulgárně zanadávat pod příspěvkem ČT na sociálních sítích.
● Průzkum si uspořádala také Česká televize. Tedy objednala si ho od agentury STEM/MARK. Na svých webových stránkách jeho výsledky prezentuje s titulkem: „Dvě třetiny lidí nechtějí ČT a ČRo pod kontrolou státu, uvádí průzkum.“ Což je zajímavá interpretace nejen proto, že položená otázka zněla, zda si lidé myslí, že „naše společnost potřebuje média veřejné služby, která nemá pod kontrolou vláda ani soukromý vlastník“. Vlastně by bylo ze studijních důvodů zajímavé potkat kohokoli, kdo si myslí, že vláda veřejnoprávní média ovládat má.
Možná podstatnější jsou jiná sdělení, která z průzkumu vyplývají. A sice že více než polovina Čechů (konkrétně 54 procent) preferuje převedení financování pod státní rozpočet. A také že pro zachování koncesionářských poplatků je pouze 34 procent Čechů.