Antihrdinové kolaborující s hitlerovským Německem. Svého quislinga měli všichni

A kromě toho se vyskytují i případy povah zvláštních: lidé tací, že se ze zbabělců stávají hrdiny, a bohužel i naopak, z hrdinů zbabělci.

Zejména to druhé se neděje úplně běžně, jen za okolností různě specifických, leč to na pozoruhodnosti takových obratů málo mění. Pro pamětníky socialistického Československa je takovou postavou určitě Gustáv Husák, do srpna 1968 stoupenec liberalizačních reforem, následně však protagonista „normalizace“, tedy naprostého podvolení se Sovětům – jemuž však nelze upřít osobní hrdinství v období padesátých let, kdy se jako jeden z velmi mála nenechal zlomit při brutálních výsleších během devítiletého věznění.

Při pohledu do minulosti trochu vzdálenější objevíme antihrdiny kolaborující s hitlerovským Německem. Nejznámějším z nich je asi Vidkun Quisling, jehož příjmení se stalo i obecným pojmenováním nacistického kolaboranta.