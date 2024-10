Masy lidí místo granátů. Je Moskva po Vuhledaru tak silná, že řešením bude jen příměří za cenu územních ústupků?

Podle svědectví jednoho z ukrajinských bojovníků se už v momentě, kdy byl nařízený ústup, dostali ven jen pěšky po malých skupinách ohrožováni útočícími drony, protože bojová vozidla do města dojet nedokázala. Evakuovat vojáky, kteří se nemohou pohybovat sami, bylo prý za takové situace nemožné.

Ukrajinská 72. brigáda „Černých Záporožců“, která město v posledních týdnech bránila, tvrdí naopak, že se ztráty podařilo minimalizovat. „Byly tam velmi složité podmínky, nepřítel tlačil z křídel a to hodně komplikovalo logistiku. Hlavně jsme museli dostat pryč lidi z pozic. Ale raněné se nám vyvézt podařilo. I když je to válka a bez ztrát to nejde,“ řekl Rádiu Svoboda mluvčí 72. brigády Arsenij Prilipka. Bránit město by už podle něj vzhledem k riziku dalších ztrát bylo obtížné.

Okolnosti ústupu zatím nejsou zcela jasné a diskuse se vede i o tom, zda k němu byl dán řádný rozkaz. Nebo lépe řečeno, že rozkaz přišel pozdě.