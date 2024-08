Názor

Blíží se 26. září, druhé výročí zničení systému plynovodů Nord Stream, kterým pod Baltem proudily ročně desítky miliard kubíků zemního plynu z Ruska do zemí EU, hlavně do Německa. Veřejnost již dva roky netrpělivě čeká na to, až se konečně dozví, kdo to udělal.