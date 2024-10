Je normální, když děti brečí a psi štěkají

Se svou maminkou tam totiž cestovalo asi dvouleté dítě, které se hlasitým pláčem dožadovalo vyndání z kočárku, pravděpodobně proto, aby mohlo z mámina klína pozorovat svět za oknem.

Maminka mu domlouvala, ale nemohla vyhovět, protože měla v nosítku kojence, pročež pláč nejenže přetrvával, ale sílil a měnil se v řev pohlcující celý prostor. Nemůžete ho nějak uklidnit? zkusila po určité době zasáhnout spolucestující, která seděla poblíž. No, nešlo to.

Lucie soucítila se zpocenou maminkou. Je normální, že děti pláčou, obhajovala ji, ale spolucestující byla jiného názoru. Když byly její děti malé, nedovolily si obtěžovat ostatní. Přístup mladších matek je, jak známo, trochu jiný: Nechte děti brečet, vztekat se a být smutné, přetažené a otravné, říkají, protože když se jim to zakáže, můžou ztratit samy sebe…

Něco na jejich názoru bude. Děti mají mít možnost dávat najevo emoce a třeba i brečet nahlas, protože je to zdravé a možná by to zabránilo mnoha vztahovým a dalším problémům, jimiž populace trpí. Jenže co ohleduplnost vůči druhým? Moc se o ní nemluví, ale jde přece o základní předpoklad soužití na této zemi.

Zatím se zdá, že se víc volá po toleranci než po ohleduplnosti (ano, myslím i příliš hlasitou hudbu). Vidím v tom určitou nerovnováhu, kterou by bylo dobré začít napravovat, nejlíp co nejdřív. Ve dvou letech věku je nejvyšší čas.

Ale vraťme se ještě k tomu tramvajovému ryku. Po čtyřnásobné zkušenosti s malými dětmi můžu říct, že bezpečně rozeznám zoufalý pláč způsobený žalem, zklamáním, bolestí, hladem, strachem, nebo jiným nepohodlím, od pláče (řevu) vynucovacího.

Nevím, jak zněl pláč, který pohltil tramvaj, v níž jela Lucie, ale ty, které zaznamenávám v tramvajích já, bývají z devadesáti procent vynucovací. Soudím podle toho, že je okamžitě utiší mámin mobil, a to i tehdy, kdy jde o nemluvně sotva roční.

Pravda, někdy si říkám, že by byla úleva, kdyby mobil mohl umlčet našeho psa. Náš pes (přesněji pes, kterého si pořídily děti) totiž příšerně štěká. Jinak je to vyrovnané, přátelské zvíře, které mnohé chápe.

Jediné, co nechápe, je, že sousedi nejsou zvědaví na hlasité štěkání kdykoliv se někde (třeba i za zavřenými dveřmi) mihne živáček. Pořád se za něj omlouvám a už jsem navrhovala i radikální řešení, tedy plastiku hlasivek. Jenže se mnou zbytek rodiny nesouhlasí. Je normální, že psi štěkají, míní, když jim to znemožníte, může to poznamenat jejich psychiku…

No jo, no.