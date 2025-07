Pět procent na obranu a referendová exkurze. Argumentace ve stylu „protože Putin“ už opravdu nestačí

Slovinská opozice nedávno prosadila návrh na konání konzultativního všelidového hlasování o navyšování výdajů na obranu na 3 % HDP, díky okolnosti, že se k ní přidala i část vládního tábora. Premiér Robert Golob se naštval a deklaroval záměr konat referendum rovnou o členství země v Severoatlantické alianci. Prý, když nebudeme moci platit, co se po nás žádá, tak přeci v tomto aliančním svazku nemůžeme zůstat. A mimochodem, jeho vláda se na nedávném summitu NATO zavázala k pětiprocentnímu podílu HDP jako míře výdajů na obranu.

Goloba nyní i jeho spojenci kritizují za přílišnou horkokrevnost. A není tudíž jisté, zda avizovaný záměr nakonec skutečně prosadí. S předložením míry výdajů na obranu k lidovému hlasování však u nás operuje Socdem. Asi i v rámci jednání s kryptokomunistickým uskupením Stačilo!, a tedy jako se „vstřícným kompromisem“ oproti požadavku na referenda o setrvání v NATO a v EU.

Referend o setrvání v NATO neproběhlo mnoho. Konkrétně jedno – v roce 1986 ve Španělsku, jež do Aliance vstoupilo pár let po pádu frankistické diktatury. Tamní socialisté, silně naladění proti USA, v parlamentních volbách 1982 slibovali, že v případě svého vítězství uspořádají referendum o dalším pokračování čerstvé příslušnosti země k NATO. Avšak převzetí vládní odpovědnosti je přimělo k bezpečnostnímu realismu. Otočili, zároveň je ale vázal slib voličům. Až těsně před dalšími parlamentními volbami tudíž slíbené všelidové hlasování vypsali, avšak v referendové kampani členství hájili. A aby opravdu prošlo, předložili k hlasování setrvání pouze v politických, nikoliv ve vojenských strukturách Aliance. Ten, kdo chtěl zachovat obojí, neměl šanci k vyjádření.

Voliči udržení Španělska v NATO takříkajíc „jednou nohou“ schválili, byť poměrně těsně. V devadesátých letech, za zcela proměněné geopolitické situace, se země vrátila i do vojenských struktur, a to díky hlasování v parlamentu a shodě vlády s opozicí. V prosinci 1995 se generálním tajemníkem Aliance stal španělský socialista Javier Solana, jenž ještě v roce 1982 pro účely kampaně před parlamentními volbami sepsal brožurku nazvanou „Padesát důvodů, proč říci NATO ne“. Vida, v politice je možné skoro všechno. A možná proto ještě spatříme v čele Aliance i zmoudřelou Kateřinu Konečnou, ale vraťme se raději zpět do divokých devadesátek.

O samotném vstupu do NATO se totiž v referendu poprvé hlasovalo v Maďarsku v roce 1997. Pak ještě ve Slovinsku roku 2003, v Makedonii v roce 2018 a též v Gruzii roku 2008, kde ale šlo spíše jen o vyjádření přání. A též na Slovensku roku 1997, nicméně v rámci totálně zmatečného referenda s několika otázkami, které zde nemá cenu detailně rozebírat.

Zmíněné maďarské referendum iniciovali tehdy vládnoucí socialisté, vzniklí transformací z komunistické strany. Do NATO chtěli, leč referendum mělo mimo jiné sloužit jako úlitba části členské základny, stále příliš zahleděné do časů Varšavské smlouvy. Socialistická vláda se též musela potýkat s poměrně velkými sympatiemi společnosti pro neutralitu, a dokonce čelila kritice, že za kampaň utrácí zbytečně mnoho peněz. Pro členství se nakonec vyslovilo přes 85 % hlasujících, ovšem při účasti 49,25 %. Dle daných pravidel to však postačovalo.

Španělští socialisté jsou ale ve vztahu k NATO evidentně chronickými potížisty. Jimi vedená vláda nyní odmítá přistoupit na kvótu výdajů 5 % HDP na obranu, jakkoliv uvedené číslo zahrnuje 3,5 % přímo na obranu a 1,5 % na širší výdaje spojené s obranyschopností, například na infrastrukturu nebo kybernetickou bezpečnost. Premiér Pedro Sanchéz označil výdaje ve výši 2 % HDP za cíl „dostatečný, realistický, a hlavně slučitelný s naším sociálním modelem“.

V českém případě znamená 5 % HDP zhruba pětinu státního rozpočtu. Který je už dlouho schodkový a pod obrovským tlakem bobtnajících nákladů na důchody či zdravotnictví, což je dáno demografickou situací. Pochybnosti španělského premiéra o slučitelnosti masivního navýšení výdajů na obranu s „naším sociálním modelem“ proto určitě nelze brát na lehkou váhu nebo z něj dělat nějakého proputinského „chcimíra“.

Souhlasíte s navyšováním výdajů na obranu ve výši 5 % HDP? celkem hlasů: 530 Ano 30 %(157 hlasů) Ne 70 %(372 hlasů) Nevím 0 %(1 hlas)

Ne, zde už opravdu nepostačuje argumentace ve stylu „protože Putin“. A rovněž nemá moc smyslu mávat pouhými procenty, poněvadž vážnou veřejnou diskusi vyžaduje především konkrétní struktura navyšovaných výdajů. Ve vzduchu tedy – typově – visí takové otázky, zda by třeba nějaká nová vojenská nemocnice neměla v době míru primárně sloužit civilistům nebo zda jsou nově budované stanice pražského metra dostatečně dimenzovány coby kryt proti vzdušným útokům.

A už žádné předražené polní kuchyně! Vláda, kterou obyvatelstvo vnímá jako sociálně nespravedlivou a korupční, nemá šanci dlouhodobě 5 % HDP na obranu uhájit. Což té současné asi stále plně nedochází. Vladimiru Putinovi to ale – ve vztahu k zahraničí – docvaklo už dávno.