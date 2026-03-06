Obloudí Babiš Trumpa jako EU? Velvyslanec USA řekl, že závazky k NATO jsou víc než volební sliby

A jsou-li u nás voliči, kteří Trumpa – originálního z USA i toho českého – ocení, pak zřejmě voliči Babiše. Řečeno s nadsázkou, vyvinul se tu přístup ve stylu „co Trump činí, dobře činí“ a zároveň „co Babiš činí, dobře činí“. Jako by ti dva lídři a jejich politiky museli ladit.
Jenže tyto přístupy mohou navzájem narážet. Vidíme to teď, kdy Babišova vláda vyrukovala s návrhem rozpočtu šetřícím na obraně. A právě Trumpův muž v Praze, velvyslanec Nicholas Merrick, to podrobil kritice. Ve čtvrtek, na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. A i když se premiér Babiš bránil, zdá se, že Trumpovu administrativu nepřesvědčil.
Od závazku k odstrašení, ale my jsme pořád na startu
Narážejí tu na sebe dvě různé argumentace. Babiš říká, že loňský slib zvýšit výdaje na obranu ze dvou na 3,5 procenta HDP (pět procent HDP včetně strategických investic) byl slibem Fialovy vlády. Tato vláda podle Babiše zanechala rozpočet v tak havarijním stavu, že i když Česko obranu nepodceňuje, momentálně na tak vysoké výdaje nemá. Že musí zajistit hlavně české občany včetně jejich sociálních potřeb.
Riskujete. Americký velvyslanec varoval Česko kvůli škrtům v obraně
Na tom všem cosi je. Český rozpočet opravdu není ve skvělé situaci, sociální potřeby nejsou vycucané z prstu a navíc se v tomto duchu nesly Babišovy volební sliby. Takže sorry jako, na víc prostě nemáme a ve skutečnosti na armádu dáváme maximum možného.
Jenže tyto argumenty na Merricka – a lze říci, že na Trumpovu vládu jako takovou – dojem neudělaly. Skoro by se chtělo říci, že zatímco voliči ANO si libují, že „co Babiš činí, dobře činí“, američtí trumpovci to mohou vidět jinak. Tedy když si odmyslí Babišova gesta fandění Trumpovi.
Merrick na konferenci ani nemluvil příliš diplomaticky, spíše na rovinu. Připomněl, že české výdaje na obranu by v návrhu rozpočtu pro rok 2026 měly činit asi jen 1,8 procenta HDP. Což je „výrazně méně, než činí závazek přijatý v Haagu, ale dokonce i méně, než činil závazek ze summitu ve Walesu“. Připomeňme, že tam v roce 2014 spojenci v NATO dohodli dvě procenta HDP na obranu.
„Není to jen podpis jedné vlády, který by mohl být snadno zpochybněn jinou,“ řekl Merrick dále. „Je to dohoda suverénních spojenců, z nichž každý spoléhá na ty ostatní, bez výjimky.“ Také v tom slyšíte, že výmluvy na minulou vládu – ať už Bidenovu v Americe, nebo Fialovu u nás – se nepočítají?
Za další a především. „Bezpečnost vychází ze závazku,“ nechal se slyšet Merrick. „Závazek vede ke schopnostem. Schopnosti zvyšují sílu. A právě síla vytváří odstrašení. Odstrašení znamená skutečnou bezpečnost – ale zde v Praze stále vedeme debaty o prvním kroku na této cestě: o závazku.“
Obranu nelze řídit z roku na rok, vyzval prezident Pavel
Jinými slovy. Pro Merricka je závazek, nota bene závazek členského státu vůči NATO něčím více než volební slib jedné politické garnitury. Babiš to vidí obráceně. Tady je opravdu těžké najít soulad mezi argumenty českého premiéra a amerického velvyslance, ba mezi postoji „trumpovské“ Prahy a trumpovského Washingtonu.
Jak působit loajálně, aby to nic nestálo
Zato nám tato výměna argumentů vypovídá o způsobu, jak český premiér vychází se spojenci Česka.
V prosinci 2024, po Trumpově volebním vítězství, Andrej Babiš řekl, že Trumpovi věří. Věří tomu, že ukončí válku na Ukrajině. No, uplynul rok a čtvrt a ta válka se nechýlí ke konci.
V prosinci 2025, na summitu EU v Bruselu, designovaný premiér Babiš odmítl české ručení za půjčku Ukrajině, neboť náš stát na to prostě nemá. Přitom si dával pozor, aby – na rozdíl od Maďarska a Slovenska – neodmítl půjčku jako celek. Na webu to jeho fanoušci označili za „majstrštyk“. Tehdy jsme k tomu napsali: „Babiš si dává záležet, aby působil jako Zápaďan, ale český stát to nic nestálo. Aby se vlk loajality k Západu nažral, ale koza českého rozpočtu zůstala celá.“
Uběhly dva měsíce, USA zaútočily na Írán a premiér Babiš se týž den, aniž by bylo zřejmé, co přesně se děje a kam to vše míří, plně postavil za Trumpovu Ameriku. Ale v praxi, při konstrukci rozpočtu, odmítá plnit závazek vůči NATO, který byl loni přijat pod taktovkou USA.
Úhrnem to vše skýtá následující dojem. Tam, kde to nic nestojí, se Babiš k Trumpovi téměř lísá (“hujeří“, říká se v hovorové češtině). Tam, kde jde o peníze, se vymlouvá a drží stranou. V EU, jak jsme viděli v prosinci, mu to prochází, i když se možná leckdo vytáčí. Ale pokud si skutečně myslel, že podobně přechytračí či obloudí Trumpovu Ameriku, tak velvyslanec Merrick mu předvedl, že ne.
Jaký si z toho premiér udělá závěr, teprve uvidíme. Můžeme jen odhadovat, že „našilidi“ jsou mu pro ten závěr silnější oporou než hlasy z USA. Což má logiku. Ale pozor, Trump ukázal, třeba vůči Kanadě či Španělsku, že vůči takto jasnému odporu dokáže být účinně mstivý.