Jedno procento, dvě procenta… pět procent. Nakupovat, vyzbrojovat, jen abychom plnili závazek?

V roce 2015 to v Česku bylo něco málo přes 1 % HDP, loni zhruba 2 % (asi 171 miliard). Z centrály NATO opakovaně přichází důrazný požadavek na další zvyšování, perspektivně až na 5 % HDP (tedy zhruba 430 miliard), zřejmě každoročně. Naše vláda slibuje, že již od příštího roku to postupně začne růst a my svoje sliby, resp. příkazy našich ochránců, budeme poslušně plnit.
Pro ilustraci - náš loňský HDP byl zhruba 8560 miliard Kč a státní rozpočet 2327 miliard. Celých 77 % státního rozpočtu ale představují mandatorní výdaje a těch 5 % HDP obnáší 428 miliard.
Jako přesvědčený „devadesátiprocentní“ pacifista věřím, že toto vyžadované zvyšování je neopodstatněné, protože nevěřím, že nám reálně hrozí nebezpečí vojenského napadení. A hlavně – ta percentuální metoda mi přijde naprosto absurdní. Když si chci něco pořídit, musím si přece nejdříve ujasnit, co to má být, proč a kdy to potřebuji, a pak si zjistit, zda na to mám a kde to mohu při zachování požadované kvality pořídit co nejlevněji.
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Schillerová plánuje druhý nejvyšší schodek rozpočtu v historii. Problém je ale jinde
Snadno řešitelný problém
Splnit úkol „utratit za něco ty stovky miliard“ lze samozřejmě bez velké námahy – nebudu se prostě snažit nakoupit co nejlevněji, ale spíše naopak. Další absurdita – představme si, že veškeré to potřebné vybavení s několikaletou trvanlivostí nakoupíme během třeba tří let. Ale i pak budeme v těch dalších letech každoročně nakupovat třeba i v podstatě postradatelné vybavení, jen abychom „plnili závazek“? Jistě i tento problém lze celkem snadno vyřešit – zkrácením té životnosti použitím ve válce…
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Netřeba říkat, komu může tento systém nejlépe vyhovovat. A možná někoho potěší, že realizace tohoto závazku dokonce ještě napomůže ke zvyšování HDP nějakého našeho spojence, nejspíše toho zámořského. Dobře je k němu nakročeno tou údajně nevypověditelnou kupní smlouvou na americké stíhačky, o jejichž termínu dodání a ceně dodavatel jednoduše odmítl jednat – berte, nebo nechte ležet; a my jsme na to bez odmluv s radostí přistoupili.
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Hra o schodek rozpočtu. Dopadne handrkování v koalici podle obehraného scénáře?
Přiznám se, že mi v téhle situaci přicházejí na mysl vzpomínky na četbu detektivek ze sicilského prostředí, v nichž mafiáni ochotně nabízejí tamním obchodníkům a restauratérům předplatné na ochranu před možnou zkázou jejich nemovitostí nebo i před něčím ještě horším…