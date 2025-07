KLAUS: Potřebujeme zvyšovat výdaje na zbrojení? Už teď jsou armády NATO silnější než ta ruská

Titulek musí být krátký, jinak bych k této větě ještě dodal „abychom potěšili amerického prezidenta Donalda Trumpa a naše válkychtivé politiky a političky“. Byl jsem předseda vlády a prezident republiky v době, kdy jsme na obranu vydávali něco kolem jednoho procenta HDP.

Při všech zasedáních Severoatlantické aliance, kterých jsem se osobně zúčastnil, jsme za to byli kritizováni všemi americkými prezidenty (Billem Clintonem, Georgem W. Bushem i Barackem Obamou), ale stejná kritika, která byla velmi netrumpovská, mířila i na většinu dalších členských zemí NATO, a proto se nic nedělo.

Nerealistických pět procent

Teď se najednou všechno změnilo. Místo dvou procent je požadováno pět procent. Požadováno a téměř všemi zúčastněnými s výjimkou Španělska i přijímáno, ale s vědomím, že je to nerealistické. Jak z důvodu, že na to řada zemí prostě nemá, tak proto, že ty peníze nejsou utratitelné. To se týká zejména naší armády.

Pokud Česko nebude usilovat o politiku ve svém vlastním zájmu, dopadne to s námi velmi špatně.

Zajímavé je něco jiného. Změnil se nějak vojensky poměr sil? Položil si vůbec někdo tuto otázku? Při celé této diskusi o pěti procentech na armádu (záměrně neříkám na obranu) jsem nikde nečetl o našem dnešním zaostávání ve vojenské síle.

Říkám-li našem, myslím tím NATO, nikoli Českou republiku. Před několika týdny jsem viděl v německém týdeníku Junge Freiheit porovnání vojenské síly Severoatlantické aliance a Ruska, které je považováno za našeho dnešního nepřítele. O jiném se nemluví.

NATO versus Rusko

Podívejme se na toto porovnání. NATO má 3 360 000 vojáků, Rusko 850 000. Pokud se týká vojenských letadel – Severoatlantická aliance jich má 20 733, Rusko 4 173.

A pokračujme dál. Severoatlantická aliance vlastní 8 485 vrtulníků, Rusko naproti tomu 1 543. Přejděme k tankům. NATO jich má k dispozici 14 582, Rusko 12 420. Pancéřových vozidel má Severoatlantická aliance 115 855 a Rusko 30 132. A ještě poslední položka: děl má Severoatlantická aliance k dispozici 5 495, Rusko jich vlastní 7 571.

Vynecháme-li děla a tanky (a všichni generálové se přesvědčili, jak se tanky na Ukrajině neosvědčují), je převaha Severoatlantické aliance drtivá, a to nemluvíme o technické úrovni a o vybavení moderní elektronikou, kde bude s největší pravděpodobností převaha ještě daleko větší. Je třeba právě teď tuto převahu radikálně zvyšovat? Může to jakkoli změnit situaci ve světě?

Neuvedl jsem počet nukleárních zbraní, kterých je 6 065 (NATO) a 6 255 (Rusko). Je počet nukleárních zbraní v čemkoli rozhodující, myslíme-li si mnozí (a jsme v tom stále, už desítky let, utvrzováni), že ke zničení dnešní civilizace stačí jen jejich malá část?

Militarizace myšlení lidí

Můj smutný závěr je, že o další zesílení vojenské převahy Severoatlantické aliance nejde. Jde o politiku, jde o zisky firem vyrábějících vojenskou techniku, jde o militarizaci myšlení lidí, jde o udržení hegemonického postavení Spojených států v dnešním světě, jde o pokus zabránit vzniku multipolárního světa.

Nic z toho nemůže být ve prospěch České republiky. Pokud ta nebude usilovat o politiku ve svém vlastním zájmu, dopadne to s námi opravdu velmi špatně.

Uvědomí si to voliči v letošních říjnových volbách? Nabídne jim některá strana nějakou naději? O tom se teprve přesvědčíme.