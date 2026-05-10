Když nemůžeš, přidej! Jak Čechy drtí vyhoření v práci a musíme opravdu tak dřít?

Vyhoření je jev, který skutečně existuje. Mám kamaráda, který ho zažil vyloženě jako diagnózu, a když popsal příznaky, dostal na to neschopenku na asi tři týdny a uklidňoval se doma.
Určitě nechci řešit blbiny, jako že má člověk odpočívat, neřešit maily večer (to se lehko řekne), jíst vitaminy a hodně spát. Jde mi o něco hlubšího.
Vyhoření se dává do souvislosti i s tím, že člověk zůstává v jedné práci moc let a nemění ji. Jednoznačné mi to ale nepřijde, protože být nováčkem a permanentně se zaučovat je také zdrojem stresu.
V poslední době se objevují také články, že starší generace je zbytečně loajální, pracuje o víkendu, nevypíná mobil – a pak vyhoří. A teprve až generace Z jsou pašáci, kteří na to vyzráli, protože nějaké stachanovství odmítají a radši změní práci. Ale i jejich přístup mi přijde trochu přehnaný.
Jak jsme budovali kapitalismus
V Česku pořád přístup k práci odráží staré devadesátkové myšlení, které k tomu vyhoření vedlo – vyjádřeno asi těmito větami: už nevládnou komunisté a každý se musí o sebe postarat sám, musíme dohnat Německo, a když nebudeme makat, nikdy ho nedoženeme. Češi prostě obecně nemají rádi ty, kteří nepracují. Čtyřdenní pracovní týden, zaručený příjem a nějaký work-life balance nám zní vzdáleněji než Elon Musk na Marsu. Koneckonců, ještě jsme to Německo nedohnali.
Bylo to tak správně. Díky tomu tato země vybudovala v minulých 37 letech vše, co má. Je to tak správně stále, ale už to asi neplatí stoprocentně. Ani osmdesátiprocentně.
Střih: v dubnu zároveň vyšel žebříček HelloSafe Prosperity Index (Novinky.cz 25. 4. – Česko patří mezi dvacet nejbohatších), podle kterého je Česko 19. nejbohatší zemí světa, která vyniká hlavně nízkým podílem chudých. Musí devatenáctá nejbohatší země ze 197 opravdu tak dřít? Nemáme už momentálně splněno?
Je čas to mentální nastavení změnit a vnitřně pro lidi to bude jedna z největších změn za desítky let. Třeba i pro mě, který se na to také ještě úplně necítím... Jsem velkým příznivcem tvrdé práce. Jestli se ptáte, co změnit, tak asi najet na kompromis mezi devadesátkovým nasazením a postojem nejmladší generace.
Vezmu to opět z nečekaného konce: pracujeme, abychom si za to něco koupili (kromě toho, že podle psychologů existuje i „radost z práce“), ale dnes už se stejně stírá rozdíl mezi luxusním a neluxusním, drahým a levným. Všechny telefony vypadají jako iPhone. Až nás zaplaví čínské značky aut, skončí funkce auta jako statusu (“Čím jezdíš, vole?“ – „Mám nové JAECOO.“).
Úroveň standardu se zvyšuje, asi jako když umakartové jádro střídá zděná koupelna. Lidem se, cynicky řečeno, také zvyšuje životní úroveň o to, že mají méně dětí, a problém nedostupného bydlení podle mě také není věčný (ale to je na samostatné texty).
Samozřejmě je potíž, že tento zápisník pracuje s průměrem – a reakce od těch, kteří nevyjdou pravidelně s penězi, mi dokážou zahltit mailovou schránku. Ale to se vracíme k té osobní odpovědnosti. A jasně, Bohdalka pořád pracuje i v 95 letech. Ale možná by to chtělo Zátopkovo heslo z titulku už modifikovat: Když nemůžeš, tak si chvíli odpočiň, už jsi toho udělal dost.