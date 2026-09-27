Scénář se později zopakoval mnohokrát – lyžáky, pionýráky, adapťáky. A vrací se i v dospělosti. U staromódních tomu říkáme výjezdní zasedání, u pokrokových teambuilding, ale odbývá se to vždy s totožným cílem a na osvědčeném půdorysu. Vezmete prostě svoje lidi a vyvezete je ven.
Jak taková věc probíhá? Za časného rána přešlapuje pár rozespalých osob někde na zastávce, žmoulají kelímek kafe a čekají, až je probuzenější kolega naloží do auta. Pro ty ze severního cípu se stavuje auto A, pro jižany zase auto B, což zavdává základ první zábavné aktivitě. „Kde už jste?“ zavrní do Áčka po chvíli cesty zpráva v mobilu. „Na čtyřicátém druhém,“ vrací se do Béčka odpověď a hru lze rozvíjet přípravou spiknutí ohledně společné svačinky na pumpě.
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Potřeba je k tomu navíc jen Pan Zodpovědný, který spiknutí torpéduje připomínkou, že už je tolik a tolik, v deset se začíná a na příjezdu do města „to bude určitě zasekaný“.
Prezentace na smetánce
V deset se pochopitelně nezačne. Čeká se na šéfa, který měl za kuropění jednání v některém odlehlém koutě, na kolegu z venkova, co nejel s ostatními, protože to měl rychlejší vlakem, a navíc si doyen kolektivu potřebuje zapálit.
Vypukne to o půl jedenácté, hodnocením za uplynulé měsíce, které se zakresluje na flipboard nebo promítá v powerpointu. Nikdo mi nevymluví, že managementy kdesi nemají sdílenou databanku, odkud si tyhle prezentace půjčují.
Vypadají totiž všechny stejně. Proč by taky neměly, když tak jako tak nikdo nedává pozor. Cucá se kafe, podřimuje se, jen sekretářka ťuká do tabletu, protože tady sice musí sedět s ostatními, ale současně potřebuje chystat návštěvy, vyplnit excelovou tabulku a objednat smetánky, a to bohužel nepočká.
Jak dlouho trvá deset minut
Potom je krátká pauza. V divadle to mají se zvoněním dobře vymyšlené, protože tady se těch „deset minutek“ neodzvání, a tak se to vždycky nějak protáhne. Následně jsou na řadě kritické podněty. Ty mají tuším sloužit k rozvoji, většinou ale dopadnou tak, že se kolega SŠ rozzuří doběla, kolega XY se urazí a kolegyně ZŽ brečí.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Naštěstí je tu ještě kolega EFGH, mladá krev, jonák sršící nápady, který situaci zachrání návrhem, aby se začala častěji využívat ejáj a víc se něco dávalo na sítě. Je to jako zázrak: kolektiv se okamžitě semkne a proti novátorskému nápadu vytvoří jednotnou, neprůstřelnou frontu.
Takže se může na oběd. Jídlo povznáší ducha a má tlumivý účinek. A tak má odpolední blok až malátný průběh, což bývá znát na zápisu, ve kterém některé intervaly prostě chybí. „Teď je prostor pro vaše připomínky,“ zazní konečně z nadřízených úst, ale ouha, prokreativity už bylo dost a každý se jen těší, jak se na chvilku na pokoji natáhne.
Pomalu ke studánce
Pracovní část je tedy za námi a nadchází chvíle utužovat týmového ducha. Doyena se to netýká, ten si jde prostě lehnout a za pár hodin už je vidět, jak s někým z mladších láme na stojáka jedno za druhým a rozebírá nějaké to celospolečenské téma. Zato je tady skupina, která obula pohorky a vyráží na rozhlednu nebo k vinohradu – prostě za některou z místních zajímavostí.
Pak tu máme miss kanceláře, která se schoulí na vrcholu hotelového schodiště a dvě hodiny vrká po telefonu s přítelem. Dva tři, co musejí honem dotáhnout práci, kterou včera nějak nestihli. A navrch někoho, kdo v mezičase narychlo „otočí Prahu“, aby zavezl babičku do lázní nebo dítě na trénink.
Nanuk s párkem u cimbálu
Dospělá varianta nanuka a párku se potom nazývá společná večeře. Jde na účet firmy, což se kvituje, a často obsahuje též zábavnou složku. Ta obnáší třeba cimbálovou muziku, takže zjistíte, že ajťák umí zahalekat záhorácké písně a provozní ředitelka tančit čardáš.
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Může se ovšem zařizovat i z vlastních zdrojů… Jak bych to jen řekla – na školce v přírodě jsme hráli to s tím vajíčkem a papírovou čepicí. Dospělé obdoby mají srovnatelnou hloubku, naštěstí je vždycky po ruce společensky přijatelná výmluva na brzké ranní vstávání a nepřekonatelnou únavu.
Kočička, která má fousky
Nemyslete si ovšem, že usnete. Ať už za to může spolubydlící, která se vrátí později a při fénování vlasů si radostně zpívá, nebo doyen s konverzačními partnery, kteří se příčinám krize v Hormuzském průlivu stále ještě nedobrali na dno a potřebují tak učinit právě přede dveřmi vašeho pokoje.
Když vše umlkne, ještě je chvíle na přitlumené chichotání, když se z noční vycházky vrací poslední opozdilci. Ticho pak protne výkřik: „Košištááá! A jaké má fousky! Ale pošimtebe, ňuňu, ty jsi fešák!“
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Ráno se v obměně opakuje včerejší scénář. Schoulené, nedospalé postavy se plouží na snídani, klesají do židlí a otupěle mažou toasty marmeládou. Potom se odjíždí. Do kanceláře už jdou ten den jenom šprti – a samozřejmě sekretářka, protože její práce se sama neudělá.
Kdo by také rozeslal ostatním ten zápis. Sice v něm půlka věcí chybí, ale je tady společný zážitek. A ten je nenahraditelný. Proč bychom jinak ty výjezdy podnikali – ať je nám pět, nebo pětapadesát.