Názor

Že hlavním tématem eurovoleb je u nás migrace, se široce ví. Tedy migrace masová a ilegální. To, proti čemuž nemá EU obranu. Ani ji nechce mít. Účinná obrana by vyžadovala plnou kontrolu vnější hranice EU, což by narušilo zásadu poskytování azylu lidem v ohrožení.