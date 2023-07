Vyměnit galský lid? O čem vypovídá sbírka na rodinu policisty

Názor

Představte si, že vašeho syna zastřelí policista, neboť neuposlechl jeho příkaz a ujel. Pak by vás asi rozčílila sbírka na podporu rodiny toho policisty. Nebo. Představte si, že bezmocně sledujete, jak stát není s to vymáhat pravidla, v zemi se šíří „no go zóny“, a když jednomu policistovi ujedou nervy a zmáčkne spoušť, rozhoří se celé čtvrti a policie je viněna ze systémového rasismu. Pak byste na tu sbírku možná sami přispěli.