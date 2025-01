Výpověď bez udání důvodu. Blahoslavení političtí marketéři geniálně chudí duchem

Žírnou půdou pro šlechtění předvolební kampaně jsou aktivity poslanců Michala Zuny, Jana Jakoba a Miloše Nového za TOP 09 a Jana Skopečka s Evou Decroix v barvách ODS. Vyroste květ velkolepého vítězství, vonící libě ziskem 30 procent hlasů. Splní se politologická předpověď Petra Fialy, davy milovaného nejlepšího předsedy nejúžasnější, nejodpovědnější vlády v naší historii po roce 1989. Jeho tým totiž porazí nejen hnutí ANO Andreje Babiše. Nevadí, že teď má v preferencích zhruba poloviční podporu oproti ANO, ale také s pomocí moravsky srdečných lidovců sestaví další vládu, protože situace je přece stejná jako v roce 2021.

Co je moc, to je příliš

Tak, a teď zase zpět nohama na zem. Návrh umožňuje okamžitě vyhodit i rodiče starající se o malé dítě. Proti jsou lidovci, kteří se sice už ponížili dost, a vědí, že se svým výkonem by se asi do Poslanecké sněmovny tentokrát sami nedostali, ale co je moc, to je příliš. Jurečkovo samozvané sociální svědomí vlády je sice už černé dost po valorizacích penzí, zvýšení rodičovského příspěvku jen pro některé a statisících pracujících lidí po výplatě na dávkách, ale tohle je i na lidovce moc. Takže předkladatel novely zákoníku práce Marian Jurečka s přílepkem výpovědi bez udání důvodu nesouhlasí.

Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Dufek sice ve sněmovně na tiskovce vystupoval po boku dalších výtečníků Spolu, bylo ale vidět, jak trpí, vědom si programového nesouladu koalice Spolu.

Lidovci by si možná jako vždy opět lehli na záda, jiné je ovšem hnutí STAN. Rakušanovo hnutí otřesené Dozimetrem a šifrovaným telefonem pana předsedy (nejdřív ho neměl, pak zjistil, že měl, pak že ho dal dětem na hraní) a aférami Polčáka (prospěchářství vrbětické) či Farského (stáž v USA, o níž zapomněl říct voličům) si může oddychnout.

Po složité a sveřepé snaze distancovat se od slov ministra Dvořáka, že by se měly zvednout daně za účelem většího zbrojení (v čemž sekundovala i Danuše Nerudová rozklady o stovkách miliard k rozdělení na zbrojení v rámci EU), má STAN druhé Vánoce. Přes něj výpovědi bez udání důvodu neprojdou, a basta.

Parlamentní opozičníci ANO i SPD si mnou ruce, protože ODS a TOP 09 jedou bombastickou kampaň proti koalici Spolu za ně. Mimoparlamentní sociální demokracie Jany Maláčové i Stačilo! Kateřiny Konečné se musí zamýšlet, proč po jejich přítomnosti v Poslanecké sněmovně touží ODS i TOP 09 tak moc, že dámám političkám nahrávají asociálními zhůvěřilostmi.

Motoristé se mohou zamyslet, jak to, že takový plivanec do tváře sociálních jistot občanů nenapadl je, když jsou prý revivalem ODS devadesátých let. Nu a Přísaha si může odpřisáhnout, že slíbí v programu ještě více vnitřní bezpečnosti, kdyby náhodou návrh prošel a došlo by k sociálním bouřím (vydali by autory davu?). Slaví také odbory, jejichž prezidentskou volbou diskreditovaný vůdce Josef Středula si vzpomněl, že existuje slovo stávka – pohrozil tedy rovnou generální.

Ten dělá to a ten zas… každou chvíli něco jiného

Co se týká faktické podstaty věci, je následující. Ohánět se Dánskem nemá smysl, neboť nejsme Dánsko, to za prvé, za druhé v Dánsku je průměrná hrubá mzda tři- až čtyřikrát vyšší (dle Eurostatu). Předkladatelé mají pravdu, že je špatné stávající používání fiktivních organizačních změn, když chtějí zaměstnavatelé někoho vyhodit, i když pracuje dobře, a nemají tak problémy se zákoníkem práce. Takové chování není jen špatné, je to hnus, většinou používaný z důvodů, které nemají s prací dotyčného mnoho společného (prostě se daný člověk nehodí).

Zákonodárci by tedy měli tomuto zamezit, ne ještě vykukům situaci usnadnit výpovědí bez udání důvodu. Zamezit by zákonodárce měl také řetězení dohod a smluv na dobu určitou, kdy stejně firmy berou lidi jen na chvíli.

Teze o věčném rekvalifikování se pracujících při uvedení do praxe vyústí jen v to, že člověk, který se každou chvíli učí něco jiného, nebude nakonec pořádně umět nic. Nejistota, zdali si někdo práci udrží, jistě přispěje žádané situaci, že lidé těšící se sociálním jistotám budou mít více dětí, budou mít kde bydlet, protože zaplatí hypotéku či nájem a zastaví se propad porodnosti.

Teze, že díky výpovědím bez důvodu přijde hospodářský růst, se ve světle aktuální vlny velkého propouštění (drahé energie, rekordní kumulativní inflace, propad poptávky atd.) jeví jako přání inspirované myšlenkou.

Pro modernizaci ekonomiky a zlevnění energií udělala vláda co? Myšlenka, že spokojení propuštění si užijí dvojnásobné odstupné, postrádá logiku. Proč by zaměstnavatelé takto utráceli, když pořád mohou udělat „organizační změnu“, případně prostě tlačit zaměstnance k dohodě? Kdo má rád satiru, mohl by se podívat, kdy se jeden z překladatelů, Jan Jakob (TOP 09), živil naposledy jinou než politickou prací.

Nahrávka opozici

Celý nápad je z hlediska politického marketingu buď tak chytrý, že na něj jeden nestačí, nebo je to taková hloupost, že jen dokumentuje historii této vlády ve světle porušených slibů předvolebních i povolebních, prosazování jediného správného názoru a lakování situace na růžovo.

Dotyční, kteří kampaň za výpověď bez důvodu vymysleli, zdůraznili, jak moc se tři strany Spolu k sobě programově nehodí a nahráli opozici. Jsou buďto geniální za hranicí srozumitelnosti, co do budoucích plánů úspěchu ve volbách, nebo blahoslavení budou v biblickém slova smyslu.

Závěrem douška voliče, který Spolu volil a nyní zvažuje, zdali tak učiní znovu, čímž dotyčného zdravím: „Hele, oni se chovají, jako by si tak moc nakradli, že už tam nechtějí být a chtějí si ty prachy v klidu užít, nebo něco tak zkazili, a ví, že to bude ještě tak špatné, že už tam nechtějí být, nebo jsou prostě tak úplně mimo, že už se volit nedají.“

Tento šproch co do pravdy posuzovat nebudu. Ostatně, podobné variace slýchám často. Volič je suverén, může si volit, koho chce, i ty, kteří prosazují kapitalismus 19. století například návrhem na zavedení výpovědi bez udání důvodu.