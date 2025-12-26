Výprodejové bitvy začínají. Mám jeden dobrý důvod se jich neúčastnit

Značkové obchody na Oxford Street, které, jak je rok dlouhý, nesníží ceny o víc než 20 procent, teď nabízejí zboží s 50procentní nebo i větší slevou. No, nevypravte se do centra večer předtím a nemrzněte celou noc ve frontě, abyste ráno byli u regálů mezi prvními, a mohli si urvat přesně ty značkové džíny, po nichž jste už půl roku toužili, ale neměli jste na ně.
Útok na police se zlevněným zbožím se v těch dnech podobá plundrování při nepokojích, jaké jsme zažili naposled v létě 2011. Když sledujete rozvášněné davy, jak se vrhají do dveří, když je nešťastný prodavač, na nějž padl los, odemkne (a honem uskočí, aby neskončil udupán nohama zákazníků), není snadné uvěřit, že se tihle lidé chystají za zboží platit.
Povánoční výprodej v Londýně představuje jednu z mála příležitostí, při nichž se zákonů dbalý, zdvořilý Brit v obleku může poprat, či spořádaná, trochu stydlivá, hluboce věřící žena v hidžábu okusit vzrušení lovu.
Děti mé známé najdou každý rok pod stromečkem prázdné krabice – příslib dárků, které dostanou za pár dní, jakmile budou ve výprodeji. Každoroční slevové třeštění představuje pro nemajetného člověka šanci zakoupit, co jeho srdce žádá, a po čem prahnou jeho potomci.
Kompartmentalizujete? Toužíte-li po mnohoženství, vězte, že není zadarmo
Má známá Fiona se mi s lehkým uzarděním přiznala, že se do povánočních výprodejových bitev vrhala každý rok už od doby, co před 20 lety přijela do Londýna z městečka v Midlands. Ulovila takhle celý šatník a osm párů bot natolik úctyhodných značek, že se je bojí vytáhnout z krabice. Vzrušení boje jí poskytne tolik adrenalinu, že jí to vydrží na celý rok nepříliš zajímavé úřednické práce.
Fiona mě už někdy od února „groomovala“ (jak tomu říká), abych jí letos stála po boku. Nechtěla uvěřit, že jsem tohle dobrodružství nikdy nezažila. Letos musím jít s ní! Daly jsme si cappuccino a začaly přemýšlet, co vlastně potřebujeme. A víte, na co jsme přišly? Že – jakkoli je to smutné a trapné – nepotřebujeme nic.
Na vypasované džíny jsme už trochu staré a trochu příliš při těle. Fiona má svých osm párů bot, které už léta trčí v krabicích, já svůj jeden pár pohorek, ve kterých se mi dobře chodí i se zlomeným kotníkem. Ani jedna z nás už víc bot nechce. Elektroniku bereme jako užitkovou věc – když potřebujeme mobil, tablet nebo počítač, koupíme si ho hned, nemůžeme čekat na výprodej.
Krom toho jsme na to trochu líné… A tak jsme, Fiona a já, usoudily, že letos povánočních slev nevyužijeme. Fiona se cítí provinile, neví, co to s ní udělá. Já jsem v pohodě, nejsem nakupovací typ.